Dona da Peugeot vai vender eléctricos chineses Leapmotor em Portugal

Lançamento europeu será feito com dois modelos, a partir de Setembro, e inclui nove países europeus. Stellantis admite produção na Europa, para evitar taxas de importação.

O grupo Stellantis, dona da Peugeot (líder de mercado em Portugal) e de outras 13 marcas de carros - bem como da fábrica de Mangualde que produziu 84 mil unidades no distrito de Viseu em 2023 -, vai vender, a partir de Setembro, dois modelos de carros eléctricos da chinesa Leapmotor no mercado nacional e mais oito países europeus.

O anúncio foi feito nesta manhã, numa conferência realizada na China, com o português Carlos Tavares, presidente da Stellantis, a mostrar resultados da parceria com a Leapmotor, selada em Outubro do ano passado.

"O nosso objectivo comum é garantir que alargamos os veículos de zero emissões de carbono ao maior número de pessoas possíveis, a custo acessível", disse o líder do grupo francês, que produz modelos de quatro marcas em Portugal (Peugeot, Citroën, Fiat e Opel).

Foto Carlos Tavares e Zhu Jiangming, nesta terça-feira na China. Stellantis e Leapmotor acertaram a criação de uma "joint venture" em Outubro de 2023 Stellantis/DR

Esta expansão chinesa promovida por um dos grandes grupos europeus terá início em Setembro, mas ainda não é certo que os dois modelos iniciais, o TO3 e o C10, estejam logo disponíveis nesse mês em Portugal, embora seja garantido que a comercialização estará em marcha ainda em 2024.

Para já, segundo Tavares, está em causa apenas a venda da Leapmotor, através de uma nova subsidiária chamada Leapmotor International (em que a Stellantis detém 51%) e a assistência pós-venda fora da China.

Porém, "se fizer sentido", também a produção pode vir a ser assegurada em fábricas da Stellantis na Europa.

Essa seria a solução para, por exemplo, lidar com custos agravados em taxas de importação, já que o objectivo da joint venture entre Stellantis e Leapmotor é acelerar a venda de eléctricos mais acessíveis no mercado europeu.

Apesar de questionado, Tavares não detalhou o intervalo de preços destes dois modelos. Face à mesma pergunta, o fundador e presidente da Leapmotor indicou que o TO3 vai estar a competir no mesmo terreno do Fiat 500 (cuja versão híbrida está no mercado a partir de 28 mil euros).

Foto O modelo TO1 concorre com o Fiat 500 DR

Já os concorrentes directos do C10 são dois modelos da Tesla (o Model Y, cujo preço começa nos 45 mil euros, e o Model 3, à venda a partir dos 40 mil euros) e o Volkswagen ID.4 (à venda a partir dos 48 mil euros).

Foto O modelo C10, da Leapmotor, concorre com o VW ID.4 e os Tesla Y e 3 DR

Depois da apresentação geral, Tavares deu mais detalhes sobre a estratégia de preços. Numa conferência mais restrita, o patrão da Stellantis vincou que a estratégia deste grupo, também seguida na Leapmotor International, está centrada na disponibilização à classe média de soluções de baixas emissões de carbono e para isso é preciso cuidar do preço, já que o consumidor europeu "decide sempre em favor do preço".

"Veja-se o que aconteceu com o fim dos apoios públicos à compra de eléctricos na Europa. Com o fim dos incentivos, as vendas caíram", observou.

Além de Portugal, esta aposta comercial começará por mais oito países europeus: Bélgica, Itália, Alemanha, Grécia, Países Baixos, Roménia, Espanha e França, país que o Presidente chinês, Xi Jinping, visitou na semana passada, na sua primeira visita deslocação à Europa nos últimos cinco anos.