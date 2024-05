A proposta do Bloco de Esquerda para assinalar o Dia Nacional contra a Homofobia e a Transfobia foi aceite por todos os partidos, à excepção do Chega.

A fachada da Assembleia da República vai voltar a ser iluminada com as cores da bandeira LGBTQI+ na noite de 16 para 17 de Maio, Dia Nacional contra a Homofobia e a Transfobia, por proposta do Bloco de Esquerda (BE). Após uma auscultação por parte do presidente do Parlamento a todos os grupos parlamentares, apenas o Chega se opôs à iniciativa.