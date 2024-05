Estudantes pró-Palestina abandonam cerimónia nos EUA, durante homenagem a Jerry Seinfeld, apoiante de Israel

Um grupo de estudantes universitários pró-Palestina levaram a cabo um boicote à cerimónia de entrega de diplomas onde Jerry Seinfeld foi homenageado. Conhecido como o criador da série de televisão Seinfeld, o comediante norte-americano já expressou publicamente ser um apoiante de Israel no conflito com o Hamas. Durante a cerimónia que ocorreu este domingo, na Universidade de Duke, no estado norte-americano da Carolina do Norte, cerca de 30 universitários abandonaram o evento antes do discurso do actor.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram os alunos a dirigirem-se para fora do recinto aquando da apresentação do comediante pelo presidente da instituição, Vincent Price. Os universitários entoaram frases de apoio à Palestina e agitaram bandeiras do estado. Segundo o The Hill, vários membros da assistência vaiaram os estudantes pró-Palestina enquanto proferiam “Jerry!” repetidamente.

Jerry Seinfeld, convidado para receber um diploma honorário, evitou abordar o acontecimento. Apesar disso, referiu a sua herança judaica no discurso: “Usem o vosso privilégio. Cresci como um menino judeu de Nova Iorque. Isto é um privilégio para quem quer ser comediante”, relata o The New York Times.

Fora do recinto onde acontecia a cerimónia foi organizado um protesto que se manteve ao longo do discurso do actor.

Após o ataque da organização palestiniana a 7 de Outubro de 2023, Seinfeld demonstrou estar solidário com Israel nas suas redes sociais. Além disso, assinou uma carta aberta, junto de 700 figuras públicas, de apoio a Israel, como consta na CNN, chegando também a visitar aquele país para se encontrar com famílias de reféns israelitas.

Este protesto surge no contexto das várias detenções de estudantes pró-Palestina feitas nos Estados Unidos. Segundo a NBC News, já foram detidos mais de 2 mil alunos em pólos universitários norte-americanos.

Os estudantes exigem o cessar-fogo na Faixa de Gaza e o fim dos apoios prestados pelas instituições de ensino às empresas israelitas.

