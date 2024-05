Subida dos preços abranda e fixa-se em 2,2% em Abril

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 2,2% em Abril, o que representa um abrandamento de 0,1 pontos percentuais face à taxa de inflação homóloga registada no mês de Março.

De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o maior contributo para a variação homóloga do IPC foi dado pela área da habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis; pelos restaurantes e hotéis; e pelos transportes. Já a classe dos acessórios, equipamento doméstico e manutenção da habitação teve um contributo negativo.

Com arredondamento a uma casa decimal, refere o INE, os dados agora divulgados confirmam o valor da estimativa rápida calculada no final de Abril.

O indicador de inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não-transformados e os produtos energéticos que estão mais sujeitos a variação de preços) registou uma variação homóloga de 2%, menos 0,5 pontos percentuais do que o verificado em Março.

A variação homóloga dos produtos energéticos aumentou de 4,8% para 7,9%, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não-transformados registou uma variação nula (-0,5%). Contudo, o INE alerta que a análise do comportamento dos preços destas componentes ao longo de 2024, e em particular das taxas de variação homóloga, deve ter em conta o impacto do chamado “efeito-base”.

A evolução agora registada, sublinha, é ainda uma consequência dos aumentos significativos de preços durante 2022 em grande parte dos produtos que são considerados na amostra do IPC, o que levou a que, durante o ano de 2023, se tenham verificado reduções das taxas de variação homóloga como consequência aritmética do “efeito de base”. “De forma análoga, a evolução dos preços durante o ano de 2023 também terá um efeito sobre as variações homólogas do IPC de 2024, em particular devido à isenção de IVA em diversos bens alimentares essenciais que esteve em vigor entre Maio e Dezembro”, lê-se no destaque.

Já a variação mensal do IPC foi de 0,5% (2% em Março e 0,6% em Abril de 2023) e a variação média dos últimos 12 meses diminuiu para 2,6% face aos 2,9% verificados em Março.