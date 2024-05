Forças russas lançam ataque na região de Kharkiv

As forças russas lançaram esta sexta-feira um ataque terrestre na região de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia no Norte do país, tendo conseguido avançar um quilómetro dentro de território ucraniano, segundo fontes militares de Kiev.

A movimentação russa abre uma nova frente de combate que se junta à já extensa linha de frente de cerca de mil quilómetros no Leste da Ucrânia. O Exército ucraniano anunciou um reforço do seu contingente na região de Kharkiv e disse ter repelido as tentativas russas de furar as defesas montadas por Kiev.

"Neste momento, os ataques foram repelidos, batalhas de intensidade variável prosseguem", informou o Ministério da Defesa ucraniano.

Uma fonte militar disse à Reuters, sob anonimato, que as forças russas conseguiram avançar um quilómetro a partir da fronteira e que o seu objectivo é estabelecer uma "zona tampão" de dez quilómetros.

As autoridades ucranianas começaram a retirar os civis da cidade de Vovchansk, a apenas cinco quilómetros da fronteira com a Rússia, e das zonas mais próximas por causa do aumento de intensidade dos bombardeamentos russos.

A iniciativa russa surge numa altura em que as forças ucranianas ainda aguardam pela chegada da assistência militar norte-americana aprovada recentemente pelo Congresso, após meio ano de impasse. A escassez de munições tem sido apontada como um dos principais obstáculos enfrentados pelas forças ucranianas para conseguir suster os ataques russos no Donbass.

Kharkiv tem sido particularmente visada pelos bombardeamentos russos nos últimos tempos e as autoridades ucranianas já contavam com uma provável investida russa na região durante a Primavera. A Rússia tinha reforçado a sua presença na zona fronteiriça próxima de Kharkiv nas últimas semanas, mas os analistas militares ucranianos não acreditam que tenham um contingente suficientemente capaz de tomar uma cidade de grande dimensão.

O objectivo de Moscovo, acreditam os ucranianos, é obrigar o Exército ucraniano a deslocar recursos e equipamentos do Donbass para Kharkiv, enfraquecendo desta forma as suas posições no Leste, onde as forças russas esperam obter progressos reais nos próximos tempos.