Dragões, marionetas, legos e gaming para a família

PERFORMANCES

Dragões e Monstros Míticos

12 de Maio

Um troll de pedra, um unicórnio adorável, o majestoso Grifo, o misterioso Indrik e, até, a Fada dos Dentes. Estas são algumas das criaturas místicas que aterram no palco do Coliseu Porto Ageas para levar miúdos e graúdos ao mundo mágico dos mitos e das lendas.

Um espectáculo multimédia com marionetas, cheio de “aventuras e segredos”, que é comandado por Dave (Carlos Agualusa), um “treinador de heróis”. O encontro está marcado para domingo, às 11h e às 15h, com bilhetes de 20€ a 22,50€.

A 18 e 19 de Maio, é a vez de Lisboa os conhecer (no Teatro Tivoli BBVA, com bilhetes de 15€ a 20€). M/3

Com Quem Anda a Liberdade?

7 a 12 de Maio

À boleia do ciclo Quanto Vale a Liberdade?, Nádia Yracema explora a essência da liberdade, debruçando-se na sua pluralidade e complexidade aproveitando a deixa para relembrar que “ela só é possível no plural”.

Apontada a maiores de oito anos, a performance entra em cena na Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, de terça a sexta, às 10h e às 14h30; sábado, às 15h; e domingo, às 11h. A entrada custa 3,50€ (dias úteis) e 7,50€ (fim-de-semana).

De caminho, pode ver-se na Black Box o espectáculo Descobri-quê? de Cátia Pinheiro, Dori Nigro e José Nunes, empenhado em “contribuir para a descolonização”. É apresentado entre 8 e 12 de Maio (consultar horários aqui) e segue a mesma tabela de preços do primeiro.

FESTIVAIS

FIMFA - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas de Lisboa

9 de Maio a 2 de Junho

Um talho de peluches, sonhos que mandam na realidade, um circo de insectos, um aracnídeo gigante a passear, um mundo desacertado, histórias cheias de efeitos visuais, microacontecimentos de marionetas em miniatura…

Há um mundo a acontecer no 24.º Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas de Lisboa, que invade nove espaços com mais de duas dezenas de criações e puxa os fios à liberdade enquanto “celebra a diversidade e manipula a imaginação”, faz saber a organizadora A Tarumba. Ao cardápio de espectáculos (elencado aqui) juntam-se sessões de cinema e masterclasses. Grátis a 15€/espectáculo.

Foto Onirotóptero Thiago Liberdade

Onomatopeia - Festival de Literatura Infanto-juvenil de Valongo

8 a 12 de Maio

A sexta fornada do Onomatopeia propõe-se a celebrar “a lusofonia, a liberdade e Matilde Rosa Araújo”, mantendo a matriz de juntar “autores crescidos com leitores a crescer”.

Organizada pela Câmara Municipal de Valongo, alinha mais de 40 convidados (de autores a ilustradores, de músicos a artesãos, pedagogos ou performers) e 120 horas de animação em vários palcos, com lugar para exposições de ilustração, apresentações de livros, encontros com escritores, concertos, leituras, sessões de poesia, oficinas, mercadinhos, a pintura de um mural e a segunda edição do Prémio Ibérico de Literatura Infanto-juvenil Álvaro Magalhães.

O programa tem entrada livre e está detalhado aqui.

FESTAS

Óbidos Vila Gaming

4 a 12 de Maio

Já tem honras de destaque por conta do chocolate, da Vila Natal, do Mercado Medieval e de um festival literário. Desde o ano passado, Óbidos tem mais um trunfo na manga: quer ser a primeira vila gaming do país. E para isso torna a ir a jogo com Óbidos Vila Gaming.

Nesta segunda edição da missão, que se espraia entre o burgo e o Parque Tecnológico, entram torneios de videojogos, experiências de realidade virtual, cosplay, laboratórios tecnológicos, conversas, workshops, uma área dedicada aos retrogames e a presença de celebridades do meio.

As portas estão abertas das 11h às 20h (sexta e sábado, das 22h às 2h, há Next Level Party). O bilhete diário custa 10€ (8€ para crianças dos seis aos 11 anos); o passe, 25€.

Festa da Flor

8 a 12 de Maio

As principais ruas de Vila Nova de Famalicão vestem-se a rigor para mais uma edição da Festa da Flor, com decorações florais feitas por mais de duas dezenas de colectividades culturais e empresas de floricultura.

No programa vêm também o concerto de Carolina de Deus (sábado, às 22h, na Praça D. Maria II), o colorido desfile da Batalha das Flores (domingo, às 15h30, que começa na Rua Manuel Pinto de Sousa e segue pela Rua Adriano Pinto Basto, Alameda D. Maria II, Rua Lourenço da Silva Oliveira e rotunda D. Sancho I), as tasquinhas, o mercado de flores e plantas, um teatro para a infância, oficinas e a exposição A Arte de Bordar a Flor (patente no Museu Bernardino Machado, até 16 de Maio), entre outros momentos. Mais informação em www.famalicao.pt/festa-da-flor-2024.

Feira Medieval Ibérica de Avis

10 a 12 de Maio

Durante três dias, o centro histórico da vila alentejana de Avis embarca numa viagem no tempo, reconstruindo o ambiente de festa da Idade Média.

Numa edição inspirada em D. João I e os Príncipes de Avis, recua-se aos séculos XIV e XV para (re)viver episódios históricos, lutas de poder e o quotidiano da época, na companhia de feirantes, artesãos, taberneiros, saltimbancos, malabaristas, jograis, nobres, mendigos e almocreves. Torneios, jogos, música, dança, oficinas e degustações também entram no programa.

IX Mercado Caramelo - Mercado à Moda Antiga

10 a 12 de Maio

Pinhal Novo celebra a herança cultural e gastronómica dos caramelos, designação por que ficaram conhecidos os trabalhadores rurais que migraram das beiras para esta região. No programa da festa desfilam teatro, ioga, demonstrações de ordenha e fabrico de queijo, chouriço ou sopa caramela, jogos, bailes, ranchos folclóricos, corridas de carrinhos de rolamentos e um mercadito com actividades para os mais novos. Mais em www.mercadocaramelo.pt.

Um Dia na Pré-História

11 de Maio

Em Portimão, os Monumentos Megalíticos de Alcalar abrem as portas a Um Dia na Pré-História. Promovido pelo município através do seu museu e dirigido a famílias, o evento recua cinco mil anos no tempo para recriar o quotidiano das populações que habitavam a região.

Arqueologia, culinária à moda da Pré-História (“sem fósforos nem facas”), fabrico de ferramentas e instrumentos agrícolas, oficina de gravura e momentos teatrais compõem o programa da festa, que acontece no sábado, das 10h às 18h, com entrada livre.

Foto Um Dia na Pré-História DR

VISITAS

Brickopolis

A partir de 14 de Maio

Na Lourinhã nasce “uma das maiores minicidades do mundo”. É esta a bitola da estrutura que combina as famosas construções de peças Lego com um espaço à medida do mundo de “cor, criatividade e entretenimento” que caracteriza a brincadeira dos tijolos que continua a marcar gerações.

Para a causa contribuem cinco milhões de peças e uma moldura “impressionante” que permite aos visitantes uma imersão em três salas distintas: Mundos Imaginários, inspirada nos universos da Guerra das Estrelas, Baía dos Piratas ou Oeste Selvagem; Brickopolis, que replica uma cidade; e Construções Fantásticas, dedicada a monumentos como o Taj Mahal, o Coliseu de Roma, o Big Ben de Londres ou a Ponte 25 de Abril. Tudo devidamente equipado com iluminação, som e projecções de vídeo, numa área de aproximadamente 750 metros quadrados.

Uma exposição permanente que pode ser visitada todos os dias do ano, entre as 10h e as 17h. A entrada custa 7,50€ para crianças dos quatro aos 12 anos e 9,50€ para adultos. Crianças até aos três anos não pagam. Mais informações em www.brickopolis.pt.