Leo Middea relança Mãe ao vivo e anuncia concertos para celebrar 10 anos de carreira

Não é um tema novo, mas é como se fosse: o cantor e compositor brasileiro Leo Middea gravou-o no álbum Vicentina (2020) e quis recuperá-lo para os seus concertos, relançando-o num videoclipe que surge a público entre as comemorações do Dia da Mãe em Portugal (5 de Maio) e no Brasil (12 de Maio). Porque é esse o tema da canção, Mãe, aqui apresentada num registo áudio ao vivo, que surge acompanhado por uma montagem de vídeos familiares caseiros. A gravação foi feita no Bang Venue, em Torres Vedras, por Leo Middea (voz) e Giovanni Barbieri (teclados). A viver em Portugal há sete anos, Leo Middea nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de Abril de 1995, e já tem cinco álbuns gravados, dois no Brasil (Dois, 2014, e A Dança do Mundo, 2016) e três em Portugal, Vicentina (2020), Beleza Isolar (2020) e Gente (2023). Este último foi lançado num ano em que deu um total de 65 concertos em oito países e três continentes. Este ano, 2024, concorreu ao Festival RTP da Canção, ficando em terceiro lugar na final com a canção Doce mistério. E vai celebrar os seus 10 anos de carreira com dois espectáculos em Outubro: dia 10 no Porto, na Sala 2 da Casa da Música; e dia 12 em Lisboa, no Estúdio Time Out (ambos marcados para as 21h30).