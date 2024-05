Esta noite, há auroras boreais visíveis em regiões pouco habituadas ao fenómeno

Verdadeiros espectáculos de cor a adornar o céu. As famosas imagens de auroras boreais que conhecemos sobretudo pela internet ou televisão vão saltar do ecrã para a realidade, esta noite, não só nas regiões nórdicas como também em zonas do Reino Unido e dos Estados Unidos em que este fenómeno é muito mais raro. (Não. À partida, não será visível em Portugal.)

As auroras boreais poderão ser visíveis entre a noite de hoje e as primeiras horas da manhã de sábado. A causa está numa tempestade solar, enquadrada num período de grande actividade no astro-rei, que atingiu o seu pico este ano.

As auroras boreais são causadas por fluxos de partículas que, transportados por ventos solares, entram em contacto com a atmosfera terrestre. São, depois, dirigidos para as regiões polares, através do campo magnético do planeta.

O facto de o Sol atingir o seu máximo de actividade em 2024 altera, no entanto, este cenário. Mais actividade significa um maior número de tempestades solares, o que torna as famosas exibições de luzes mais fortes.

Numa tempestade solar ocorre ejecção de massa coronal, ou seja, é libertada massa de plasma da atmosfera solar. As partículas fluem, então, em direcção à Terra, criando auroras boreais maiores.

Segundo o site da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o evento celeste que vai agora abranger áreas incomuns decorre de uma “série de explosões solares e ejecções de massa coronal que começaram a 8 de Maio”.

“Pelo menos cinco explosões foram associadas a ejecções de massa coronal”, refere a entidade.

Na América do Norte, para além do Canadá, e como consta na BBC, a aurora boreal vai ser visível em grande parte da zona norte dos Estados Unidos. As regiões com maior probabilidade de testemunhar o acontecimento localizam-se no norte de Montana, Minnesota, Wisconsin e na maior parte da Dakota do Norte. Há também possibilidade de se entender ao Alabama e norte da Califórnia, estamos muito mais a Sul e pouco habituados ao fenómeno.

Já na Europa, no Reino Unido, há uma maior hipótese de se presenciar o evento na Escócia, no norte de Inglaterra e no País de Gales, relata a Sky News. Se as condições se verificarem favoráveis, poderá ser visto ainda mais a sul.

Segundo o Met Office, serviço de meteorologia do Reino Unido, a conjuntura mais propícia para avistar a aurora boreal consiste num céu escuro e livre de nuvens, em áreas remotas, longe da poluição luminosa urbana.

Texto editado por Pedro Guerreiro