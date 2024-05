Torre de Belém e Cristo Rei iluminam-se para apelar ao voto nas eleições europeias

A Torre de Belém e o Cristo Rei estão iluminados com mensagens alusivas à União Europeia, numa campanha em 60 cidades europeias para assinalar o Dia da Europa e apelar ao voto nas eleições europeias, que começou nesta quarta-feira e termina nesta quinta-feira.

Em Portugal, são mais de 30 edifícios ou monumentos iluminados, incluindo ainda os Paços do Concelho e o Palácio de São Bento, sede da Assembleia da República, divulgou o Parlamento Europeu.

Assinalado nesta quinta-feira, o Dia da Europa é este ano "uma ocasião mais significativa do que nunca", quando falta um mês para as eleições para o Parlamento Europeu, que decorrem entre 6 e 9 de Junho nos 27 Estados-membros da União Europeia (UE).

O Arco do Triunfo, em Paris, o Coliseu, em Roma, e a Grand Place, em Bruxelas, estão entre os muitos marcos iluminados no âmbito desta campanha do Parlamento Europeu, que abrange mais de 60 cidades europeias.

Nestes locais são exibidas as cores da bandeira da UE - azul e amarelo - ou o slogan da campanha eleitoral: "Use o seu voto. Ou outros decidirão por si."

Entre os outros edifícios e monumentos emblemáticos que participam estão o Parlamento Nacional em Viena, a ponte Samuel Beckett e os edifícios do Parlamento Nacional em Dublin, a Câmara Municipal de Vilnius, o Forte de Santo Ângelo em Valeta, o Palácio Presidencial em Bratislava, a praça Cibeles em Madrid ou o Parlamento Nacional em Bucareste.

Com esta iniciativa, o Parlamento Europeu e as autoridades nacionais e locais querem "enviar uma mensagem de união a 440 milhões de cidadãos europeus sobre a importância que estas eleições europeias terão para o futuro de todos".

O Dia da Europa, assinalado a 9 de Maio, celebra a paz e a unidade na Europa, marcando o aniversário da histórica "Declaração Schuman", que expôs a sua ideia de uma nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria impensável a guerra entre as nações europeias.

A proposta do político francês Robert Schuman é considerada o início do que é actualmente a União Europeia.

Em Portugal, as eleições europeias estão marcadas para dia 09 de Junho e, além de os eleitores poderem exercer o voto antecipado, este ano poderão também votar em mobilidade, isto é, no local onde se encontrem no país e não apenas na sua habitual mesa de voto.