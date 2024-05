Fumo em camião corta o trânsito no Túnel do Marão

Presença de fumo no Túnel do Marão obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos. Teve origem num camião que passou no local, mas que já não está no interior. Sistemas de exaustão estão a funcionar.

O Túnel do Marão está fechado ao trânsito nos dois sentidos por causa da presença de fumo, confirmou ao PÚBLICO o Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa e o Comando Sub-Regional do Douro. O fumo foi libertado por um camião que passou no túnel, que faz parte da auto-estrada A4, mas que já não se encontra no interior da estrutura.

De acordo com o Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa, o organismo da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) responsável pelo, o alerta para a presença de fumo no interior do túnel foi dado às 10h29 desta quinta-feira. A estrada, que liga Amarante (distrito do Porto) e Vila Real através da Serra do Marão, foi cortado por causa da fraca visibilidade e da poluição atmosférica no interior do túnel.

Segundo as autoridades, não há nenhum incêndio activo no Túnel do Marão e o camião em causa já não representa um perigo, pelo que não foi necessária a intervenção dos bombeiros. Os sistemas de exaustão do túnel estão em funcionamento para retirar o fumo do local, pelo que o trânsito deve reabrir em breve. Não há registo de vítimas nem de danos materiais.

A ocorrência no Túnel do Marão está sinalizada no mapa em constante actualização da ANEPC. De acordo com essa informação, a presença de fumo e o corte da estrada mobilizou três elementos da Protecção Civil, apoiados por uma viatura. O caso está neste momento em fase de conclusão — ou seja, a ocorrência foi dada como "extinta", estando o local em "fase de observação".