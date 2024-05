Casal milionário quer demolir a casa de Marilyn Monroe e processou Los Angeles

Marilyn Monroe, actriz e um dos ícones da feminilidade do século XX, foi proprietária de uma única casa: uma moradia em Los Angeles, no número 12305 da Fifth Helena Drive, no exclusivo bairro de Brentwood, onde morreu, em Agosto de 1962.

Desde então, a casa passou de mão em mão, até que, em Agosto do ano passado, foi adquirida por Brinah Milstein, herdeira milionária, graças a uma fortuna associada ao sector imobiliário, e Roy Bank, produtor televisivo de reality shows, por 8,35 milhões de dólares (quase 7,8 milhões de euros). Problema: o casal pretende demolir a estrutura e um processo de designação de marco histórico em curso está a impedi-lo de o fazer.

Milstein e Bank, que já viviam na casa ao lado, adquiriram a propriedade vizinha para alargarem o seu domicílio e deram entrada com um pedido de demolição, que, num primeiro momento, recebeu a licença camarária, conta o canal noticioso KCAL, da CBS. No entanto, a permissão foi revogada depois de a cidade ter decidido iniciar um processo de designação de marco histórico daquela propriedade.

Desde então, a Comissão do Património Cultural e a Comissão de Planeamento e Gestão da Utilização dos Solos da Câmara Municipal deram luz verde ao pedido de classificação como monumento, sendo que a candidatura ainda precisa da aprovação do conselho municipal, prevista para o próximo mês.

O casal, entretanto, acusa a cidade de "conduta ilegal e inconstitucional", alegando que a ligação de Monroe à casa tem sido exagerada, já que a actriz morou naquela residência durante apenas seis meses e de forma intermitente, além de o espaço já ter sido alvo de alterações, nas últimas seis décadas, que nunca suscitaram dúvidas de licenciamento.