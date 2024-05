easyJet já está a vender voos com destino à Ilha do Sal desde Portugal

A data do primeiro voo a partir de Lisboa é 29 de Outubro e com partida do Porto a 30 de Outubro.

A easyJet adicionou Cabo Verde – Sal à sua lista de destinos com partida de Lisboa e do Porto já a partir da próxima temporada Outono/Inverno. Os voos inaugurais descolam nos dias 29 e 30 de Outubro, com preços a partir de 83,99€ e com cinquenta mil lugares disponíveis.

Os voos vão estar à venda a partir de 9 de Maio e terão quatro frequências semanais (terças, quartas, quintas e sábados) a partir de Lisboa e duas (quartas e sábados) a partir do Porto, durante o ano inteiro. A easyJet passa a oferecer desde Lisboa 32 destinos diferentes e 29 desde o Porto.

A companhia aérea justifica as novas rotas com a "crescente procura por viagens para destinos tropicais", estreando-se desta forma na África Ocidental com o seu destino mais a sul.

"Com quatro voos semanais a partir de Lisboa e dois do Porto, a Ilha do Sal fica mais próxima do que nunca", congratula-se José Lopes, director geral da easyJet Portugal, através de comunicado. "A implementação destas novas ligações demonstra o empenho e compromisso que a easyJet tem com Portugal em manter o seu crescimento, oferecendo alternativas sólidas para chegar a um destino tão querido dos portugueses e com uma grande ligação histórica", acrescenta, lembrando o "impacto positivo imediato" na economia de ambos os países, através da "chegada de turistas" e da "criação de emprego indirecto".