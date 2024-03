Portugueses viajam mais: Cabo Verde e Madeira são “destinos estrela” da Páscoa

Os portugueses “estão a viajar e/ou a reservar mais do que o ano passado”, diz Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo.

Os portugueses estão a comprar mais viagens neste início de ano e a eleger para as férias da Páscoa a Madeira como destino interno e Cabo Verde no estrangeiro, segundo a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo.

"As vendas e as reservas efectuadas são francamente superiores ao ano anterior", disse o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, à Lusa quando questionado se se notava um aumento das viagens dos portugueses para o estrangeiro nestes primeiros meses de 2024.

"Saem mais para todos os destinos. Há mais destinos, há mais oportunidades, têm surgido destinos novos, têm surgido e estão a surgir novas ocupações "charter", portanto, tudo isto, aponta para números superiores, apesar de termos que olhar para estes números com alguma prudência e com alguma capacidade de esperar por números mais definitivos", explicou o presidente da APAVT.

Este ano a Páscoa comemora-se em 31 de Março - ao contrário de no ano passado que foi em Abril -, pelo que o responsável ressalva que o balanço deverá ser feito depois pelo quadrimestre e não em 31 deste mês quando se dá o fecho de trimestre.

Mas, sublinha, "ao nível das reservas em Março já são superiores e a oferta é maior. Portanto sim, os portugueses continuam a viajar e no início do ano os dados que nós temos é que estão a viajar e/ou a reservar mais do que o ano passado", sublinhou Pedro Costa Ferreira à Lusa.

Em termos de escolhas, "no estrangeiro, o primeiro destino da Páscoa é Cabo Verde. Cabo Verde é um destino estrela nesta Páscoa", afirmou, por seu lado, fonte oficial da APAVT à Lusa.

Para além disso, estão "com muita procura nesta Páscoa também Djerba [Tunísia], o nordeste brasileiro, as Caraíbas e as ilhas espanholas", acrescentou este responsável.

Cá dentro, a Madeira está "em primeiro lugar das preferências", sendo que "ainda com expressão nas vendas estão os Açores e depois vários destinos espalhados. Mas regra geral todos os destinos turísticos tradicionais da Páscoa (como o Algarve ou a Disneylândia) estão também a ser muito bem vendidos", conclui fonte oficial.