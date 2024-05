Os Comeres Raianos do Alentejo e Olivença: as receitas em livro da Confraria Gastronómica do Alentejo

A obra, intitulada "Comeres Raianos", disponível em português e em castelhano, reúne cerca de 50 receitas e conta "estórias e histórias" do património gastronómico da raia alentejana e de Olivença, concelho marcante da relação Portugal-Espanha, entre as suas identidades portuguesa e espanhola, integrado na província de Badajoz, Estremadura.

No total, do lado português, estão representados sete concelhos do distrito de Portalegre (Nisa, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Arronches, Campo Maior e Elvas), dois do de Évora (Alandroal e Mourão) e quatro do de Beja (Barrancos, Moura, Serpa e Mértola), que fazem fronteira com as regiões espanholas da Estremadura ou da Andaluzia.

O livro "retrata cada um desses concelhos e contou com a colaboração das autarquias", explicou hoje à agência Lusa José Casas Novas, provedor da Confraria Gastronómica do Alentejo.

"Faz um pouco a história de cada um dos concelhos, fala sobre a história gastronómica e, daí, o factor de "estórias e histórias" de algumas curiosidades gastronómicas e até antropológicas" da raia, acrescentou o mesmo responsável.

Foto A capa do livro da Confraria Gastronómica do Alentejo dr

De acordo com José Casas Novas, que compilou grande parte da obra, com 180 páginas, são igualmente apresentados na publicação alguns apontamentos relacionados com a doçaria.

"Efectivamente, não foi fácil coordenar e ter acesso às autarquias (recolha de dados). Nem sempre é fácil o contacto, mas ultrapassou-se, foi necessário ter alguma tenacidade e força de vontade", argumentou, precisando que o livro "levou cerca de um ano" a ser concretizado.

A ideia partiu de "dois pilares base", nomeadamente da Carta Gastronómica do Alentejo, que conta "com cerca de 1.100 receitas", contou.

"Houve também aqui uma motivação quase pessoal, que foi a relação profissional que eu tive durante quase 40 anos com o Comendador Rui Nabeiro, em que sempre o ouvi falar da raia, da diferenciação entre a raia e a fronteira e isso também me motivou, de algum modo, a empreender esta edição de comeres raianos", acrescentou.

A Confraria Gastronómica do Alentejo adicionou ao livro "os comeres" de Olivença, devido à "relação profícua" deste município espanhol com o Alentejo e pelo facto de a Confraria Gastronómica de Olivença ser "afilhada" da Confraria Gastronómica do Alentejo.

O livro, que custa 25 euros, pode ser adquirido em diversos espaços comerciais, mas principalmente através dos canais directos da confraria.

A 1.ª edição, num total de 750 exemplares, "está praticamente esgotada", afiançou José Casas Novas.

A confraria poderá ainda desenvolver esforços no sentido de lançar uma 2.ª edição da obra, estando actualmente a equacionar se avança nesse sentido.