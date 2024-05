Presidente da Águas de Portugal apresenta demissão

O presidente do conselho de administração da Águas de Portugal, José Furtado, renunciou ao cargo que ocupava. O pedido de renúncia, segundo esclarece agora o Governo, já tinha sido apresentado no passado dia 13 de Abril, mas só agora é oficialmente conhecido, depois de ter sido noticiado que o executivo de Luís Montenegro dera indicações para inviabilizar o aumento de capital que estava planeado para a empresa pública.

Os detalhes são esclarecidos, nesta quinta-feira, em comunicado enviado pelo Ministério do Ambiente e da Energia às redacções. "O presidente do conselho de administração do grupo Águas de Portugal, José Furtado, aquando do início de funções do Governo, solicitou uma reunião à ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, a qual se realizou a 12 de Abril", começa por relatar o comunicado.

Foi logo nessa reunião, continua o Governo, que José Furtado "colocou o lugar à disposição, tendo manifestado a vontade de, após quatro anos à frente do grupo Águas de Portugal, abraçar novos desafios profissionais". Também nessa altura, continua o comunicado, a ministra aceitou o pedido, "compreendendo as razões apresentadas". Terá, então, ficado acordado que "o processo de transição seria feito dentro de um quadro de normalidade".

No dia seguinte, a 13 de Abril, José Furtado enviou uma carta à Maria da Graça Carvalho, "a confirmar o seu pedido de renúncia, posteriormente formalizado nos termos legais".

A informação quanto à renúncia de José Furtado surge depois de terem sido conhecidos alguns detalhes sobre uma operação de aumento de capital que estava planeada para a Águas de Portugal. Como noticiou o PÚBLICO nesta quarta-feira, o Governo deu indicações para que a operação de 100 milhões de euros, que aumentaria o capital da empresa para 534,5 milhões de euros, fosse inviabilizado. Não estará ainda decidido, contudo, se a Parpública, empresa que gere as participações do Estado e que detém 81% da Águas de Portugal, irá, ou não, travar a proposta relativa a esta operação.

A justificar o travão do Governo a este aumento de capital estará o facto de não ter ficado claro para que servirá, em concreto, essa operação, bem como o facto de o plano de actividades de Águas de Portugal para 2024 ainda não estar aprovado, estando ainda em análise por parte da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial (UTAM).