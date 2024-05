Governo trava aumento de capital de 100 milhões na Águas de Portugal

O Governo da Aliança Democrática deu indicações para que o aumento de capital de 434,5 milhões para 534,5 milhões de euros que irá esta quarta-feira à assembleia geral da Águas de Portugal (AdP) seja inviabilizado. De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, não está ainda decidido se a Parpública, empresa que gere as participações do Estado e que detém 81% do capital da AdP (os restantes 19% pertencem ao banco público Caixa Geral de Depósitos) irá chumbar a proposta relativa ao aumento de capital ou se optará simplesmente por requerer alterar a ordem de trabalhos para retirar esse ponto da agenda. Certo é que o Governo deu indicações no sentido de que o aumento de capital de 100 milhões de euros não avance, pelo menos para já.

