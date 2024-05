Governo escolhe Carmona Rodrigues para presidente da Águas de Portugal

José Furtado terá renunciado ao cargo em Abril, mas a demissão só veio a público depois do travão ao aumento de capital na empresa ter sido noticiado. Carmona Rodrigues é o substituto escolhido.

O Governo escolheu António Carmona Rodrigues para presidente do grupo Águas de Portugal (AdP), após a renúncia de José Furtado, segundo foi anunciado, esta quinta-feira.

"Na sequência da renúncia do presidente do Grupo Águas de Portugal, o Governo vai diligenciar acções conducentes à sua substituição, tendo sido convidado o professor António Carmona Rodrigues", anunciou, em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Energia. O executivo destacou que Carmona Rodrigues tem um vasto currículo nas áreas dos recursos hídricos, hidráulica e ambiente.

António Carmona Rodrigues foi ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos.

Durante a tarde desta quinta-feira, o Ministério do Ambiente tinha anunciado a renúncia de José Furtado à presidência do Conselho de Administração do grupo AdP, que ocorreu em Abril. Segundo o executivo, José Furtado, que ocupava o cargo há quatro anos, demonstrou vontade de "abraçar novos desafios profissionais".

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho aceitou o pedido e foi acordado que o processo de transição "seria feito dentro de um quadro de normalidade".

O Ministério do Ambiente e Energia agradeceu a José Furtado, esperando poder continuar a contar "com o seu contributo noutras funções públicas".