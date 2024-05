Atletas vão vestir tradição portuguesa nos Jogos Olímpicos de Paris

Começou a contagem decrescente para os Jogos Olímpicos de 2024 e os atletas portugueses preparam-se para rumar a Paris. Para as cerimónias oficiais, a equipa leva consigo a tradição portuguesa através de peças inspiradas nos bordados dos lenços dos namorados. No forro dos fatos, produzidos pela Decenio, estão também bordadas mensagens deixadas pelos portugueses aos atletas.

Os trajes oficiais da Equipa Olímpica de Portugal foram apresentados nesta terça-feira num evento que contou com alguns dos atletas portugueses, como a judoca Bárbara Timo, a nadadora Angélica André, o esgrimista Miguel Frazão, a maratonista Susana Godinho Santos ou Tiago Pereira de triplo salto. As peças mais formais são da autoria da portuguesa Decenio, enquanto os conjuntos desportivos foram produzidos pela marca espanhola Joma. Já os óculos de sol são da responsabilidade da Shamir Optical, feitos em Portugal, à medida para cada atleta.

Ao PÚBLICO, o Comité Olímpico Português explica que os uniformes para as provas “estão a cargo da federação de cada modalidade”, ao contrário do que acontece noutros países, em que, independentemente da modalidade, é a mesma marca a produzir todas as peças. Recentemente, os fatos de atletismo dos EUA produzidos pela Nike geraram polémica por sexualizarem o corpo das atletas femininas.

Já as peças que os atletas portugueses vão utilizar em Paris, durante as cerimónias oficiais, diz o administrador da Decenio, Ricardo Jordão, foram pensados para “se adaptarem às necessidades dos desportistas em termos de conforto e funcionalidade”, conciliando “a sofisticação”. Os coordenados mais formais são os fatos, já “imagem de marca” da empresa portuguesa, que mantém os moldes clássicos da alfaiataria. “Além de conferirem elegância, assentam bem em qualquer tipo de corpo.”

Foto DR

Foto DR

Em azul-escuro, as peças diferenciam-se por terem bordado o símbolo do comité olímpico e outros detalhes “nas cores da bandeira portuguesa”. O forro do blazer também esconde mensagens de apoio aos atletas. “Foram recolhidas através das nossas lojas físicas e do nosso website, para que os portugueses pudessem deixar a sua mensagem de apoio, força e sorte aos nossos atletas”, detalha Ricardo Jordão.

Em destaque na colecção estão os pólos com um padrão inspirado nos tradicionais lenços dos namorados — bordado à mão por artesãos e depois impresso no algodão. Entre os elementos do bordado estão as medalhas olímpicas, o brasão português, a bandeira, mas também outros mais tradicionais dos lenços dos namorados, como o coração de Viana, pequenos pássaros e as palavras “amor, solidariedade, força e superação”. Os mesmos mantras estão bordados no lenço, nas meias e no boné, que vão estar à venda nas lojas da Decenio.

O conceito “e a história” também ficaram a cargo da Decenio, que, além dos fatos, dos pólos e dos acessórios, criou outras peças mais descontraídas, como saias plissadas ou calções — alguns “clássicos reinterpretados” para terem um toque “mais moderno e inovador”. E Ricardo Jordão reforça: “Com estas fardas procurámos muito mais do que os vestir, mas sim fazer chegar uma mensagem de amor a todo o Mundo, numa altura de tantas guerras e conflitos.”

Foto DR

Foto DR

Todas as peças são feitas em Portugal, o que esperam que sirva de cartão-de-visita para a qualidade da confecção nacional. “Queremos valorizar o que é nosso. A qualidade dos tecidos, os bordados das peças são feitos à mão por artesãos, a atenção meticulosa aos detalhes, são pormenores que fazem a diferença e que nos distinguem dos demais”, argumenta o administrador da marca.

Esta é a segunda vez que a Decenio é responsável por produzir os trajes oficiais da equipa portuguesa — primeiro para Tóquio 2020 e agora para Paris 2024. A competição arranca a 26 de Julho e termina a 11 de Agosto. O Comité Olímpico Português estima que a equipa conte com 70 a 80 atletas, apesar de as apurações ainda não estarem fechadas.

A chama olímpica chega a França nesta quarta-feira, através do porto de Marselha. Está programa da cerimónia com mais de 150 mil participantes, naquele que será o primeiro teste para as forças de segurança antes do início da competição.