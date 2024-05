Ateliers da região de Lisboa abrem portas ao público no Artes & Ofícios – Novo Design

Antotipia, croché, impressão botânica, cerâmica, instrumentos de corda, joalharia, esparto… Não faltam ofícios para aprender na região de Lisboa num fim-de-semana recheado de workshops, leccionados por artesãos locais directamente nas suas oficinas. Os palácios da Pena, Queluz e Sintra abrem-se ainda para “visitas exclusivas”.

Nos dias 18 e 19 de Maio, os municípios de Alenquer, Cascais, Lisboa, Mafra, Setúbal e Sintra acolhem o encerramento da programação itinerante dos Dias Abertos do projecto Artes & Ofícios – Novo Design, que antecede a bienal, a realizar-se em Setembro, em Oeiras.

A terceira edição da iniciativa promovida pela Spira, uma empresa dedicada à “revitalização patrimonial” sediada no Alentejo, arrancou no Algarve a 13 e 14 de Abril, e percorreu diferentes regiões do país nos fins-de-semana seguintes (Alentejo, Centro, e Porto e Norte).

Este sábado e domingo, dias 11 e 12 de Maio, os Dias Abertos estreiam-se nos Açores, com um programa que inclui, entre outras actividades, uma oficina de barro e vime na ilha de Santa Maria, oficinas de cerâmica, macramé, e presépios de lapinha em São Miguel, e miniaturas em madeira na ilha Graciosa.

No fim-de-semana seguinte, a 18 e 19 de Maio, é a vez de os ateliers da região de Lisboa abrirem portas para darem a conhecer o trabalho dos artesãos locais e permitirem ao público experimentar pôr mãos à obra e “aprender ou aperfeiçoar” algumas técnicas artesanais.

Entre os workshops disponíveis estão Antotipias – impressões fotográficas com plantas (Alenquer, domingo) e impressão botânica com plantas locais (Cascais, sábado), vários ateliers dedicados ao têxtil (croché, tapeçaria contemporânea, bordado, patchwork, macramé, couro, renda frioleira ou tecelagem, por exemplo), cerâmica, joalharia, spoon carving, esparto, e construção e reparação de instrumentos de corda.

Além das actividades, os palácios nacionais da Pena, Queluz e Sintra terão “visitas exclusivas” ao longo do fim-de-semana, “acompanhadas por guias e profissionais da área do restauro, sujeitas a lotação limitada”, revela a organização em comunicado.

O programa, “em permanente actualização”, pode ser consultado no site da Bienal Artes & Ofícios – Novo Design. As inscrições para as actividades na região de Lisboa e Vale do Tejo podem ser feitas até 15 de Maio.

De acordo com a nota de imprensa, a iniciativa Dias Abertos recebeu, no ano passado, “o segundo prémio dos European Cultural Tourism Network Awards 2023, na categoria de Traditional Skills, Crafts and Creativity”, e foi finalista do Prémio Nacional de Turismo 2023.

“O reconhecimento do valor das artes e ofícios nacionais motivou o convite para, este ano, Portugal ser o País de Honra das Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2024, o maior evento europeu dedicado ao tema e coordenado pelo Institut National des Métiers d’Art francês.”