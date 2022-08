Oeiras recebe primeira bienal de artes e ofícios: dos primordiais artesãos ao novo design

Durante uma semana, em Oeiras, vamos pôr as mãos no barro, na cestaria, no tear. A Bienal de Artes e Ofícios – Novo Design nasce no final de Setembro para devolver protagonismo ao sector, procurando contribuir para reforçar o mesmo e promover “a aproximação do público generalista ao património imaterial e à criação contemporânea nele inspirada”.

A programação arranca com uma conferência internacional, a 20 e 21 de Setembro, com a presença de especialistas oriundos de Portugal, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Itália e França. Depois, de quinta a domingo, abre-se ao público uma mostra “com mais de 30 expositores seleccionados e representantes dos vários ofícios existentes nas várias regiões do país”; e decorrem diferentes workshops e masterclasses, actividades de educação patrimonial, além de uma exposição de curtas-metragens.

“Identificámos nesta área um potencial de promoção de desenvolvimento mais equitativo do país, uma oportunidade de geração de mais harmonia e sustentabilidade em matéria económica, social e cultural dos diversos territórios de Portugal”, sublinha Catarina Valença Gonçalves, fundadora e directora-geral da Spira, entidade organizadora do evento. Para a responsável este pode ser, para o sector, “um instrumento poderoso para o cumprimento dos benefícios procurados pela New European Bauhaus” e para atingir “alguns dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”.

A bienal, refere-se na sua apresentação, nasce, entre outros factores, da “preocupação em contribuir para a estruturação do sector” e da “necessidade de haver um ensino profissional dentro da área”.

“O objectivo é conseguirmos, de alguma forma, criar uma ponte com formação especializada de nível internacional sediada aqui em Portugal, bem como ter políticas que permitam ao público generalizado poder chegar aos territórios, experimentar e usufruir dessas profissões e actividades com as pessoas que as colocam em prática”, adianta a responsável em comunicado.

Na conferência, realizada no auditório municipal Eunice Muñoz, vão debater-se as “artes & ofícios no século XXI – estratégias para o agora”, com painéis dedicados às políticas de apoio ao artesanato; estratégias de activação e o papel da documentação; educação e formação; e estratégias de resiliência económica.

Foto As artes do património imaterial vão dialogar com novos designs e produções nelson garrido

Além de especialistas de diferentes países, conta com figuras e projectos de renome no sector em Portugal, como Catarina Portas (A Vida Portuguesa e Depozito), Dália Paulo (Loulé Criativo), Graça Ramos (Portugal à Mão), Fatima Durkee (Passa ao Futuro - a associação foi responsável pela curadoria da conferência, da mostra e das curtas) e Alice Bernardo (Saber Fazer), entre outros.

Já o mercado municipal de Oeiras recebe, de 22 a 25 de Setembro, uma mostra de produtos de mais de 30 “artesãos, marcas, pequenas e médias empresas e makers portugueses” das áreas dos têxteis, da cerâmica e vidro, dos metais, da cestaria, madeira e pele e couro.

É também no mercado que decorrem as oficinas abertas ao público (olaria, estampagem, bordado de Arraiolos, cestaria, tecelagem, entre outras); enquanto o largo 5 de Outubro e o pátio do Centro Cultural Palácio do Egipto acolhem ateliers e performances ao longo do fim-de-semana.

Destaque ainda para as masterclasses dedicadas às “diferentes dimensões essenciais à promoção e comercialização dos produtos criados pelos artesãos” e as actividades de educação patrimonial que, no fim-de-semana, focam-se nas famílias.

De 22 de Setembro a 22 de Outubro, o Centro Cultural Palácio do Egipto recebe ainda uma exposição de curtas-metragens que procuram destacar detalhes dos processos de criação de peças tradicionais ou híbridas, a preparação das matérias-primas, colaborações entre designers e artesãos, marcas e fabricantes, e iniciativas de matriz educativa.

A Spira é uma empresa sediada no Alvito (Alentejo), especializada em projectos de revitalização patrimonial e com mais de 20 anos de experiência no sector. Entre outros projectos, é responsável pela criação da Rota do Fresco (“primeira rota de touring cultural em Portugal”, criada em 1998); da plataforma patrimonio.pt e da Bienal Ibérica de Património Cultural; além de programas turísticos como Portugal Heritage Tours e Compadres, entre outros.