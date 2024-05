Exame de Matemática e meia-final da Champions. Assim foi o dia de Kjell Wätjen

Kjell Wätjen, jovem promessa do Dortmund, não deixou que o exame de Matemática o impedisse de acompanhar os colegas no jogo frente ao Paris Saint-German.

O defesa central Kjell Wätjen​, de 18 anos, teve um exame de Matemática na manhã de terça-feira. Ainda assim, conseguiu chegar a Paris para assistir à meia-final da Liga dos Campeões à noite, junto da sua equipa, o Borussia Dortmund.

A segunda mão da meia-final da Champions sorriu à equipa alemã, que se apurou, com um resultado agregado de 2-0 frente ao Paris Saint-Germain e que, assim, garantiu o seu lugar no estádio de Wembley para o dia 1 de Junho contra um rival a determinar.

Apenas podemos imaginar a preparação dos jogadores num dia tão importante como este. Porém, sobre o dia de Kjell Wätjen​ temos uma certeza: foi inusitado. Depois de um exame de cinco horas, Wätjen ainda conseguiu um lugar no banco de suplentes da meia-final de uma das mais prestigiadas competições europeias.

Inicialmente, o jovem estaria afastado da convocatória pelo treinador Edin Terzic, por causa do exame, mas a equipa conseguiu dar a volta à questão. Sebastien Kehl acabou por, mais tarde, confirmar a presença de Wätjen em declarações ao Bild. “Ele está nervoso com o exame do secundário. Mas depois levamo-lo para Paris”, garantiu Kehl.

Wätjen já tem um historial de colocar os estudos à frente do futebol, não tendo, inesperadamente, participado no Campeonato do Mundo Sub-17. Ainda assim, a Alemanha acabou por vencer o Campeonato de 2023.

O jovem, que é actualmente capitão da equipa de Sub-19, tem tido algumas oportunidades no plantel principal. Aliás, estreou-se diante do Ausburgo no sábado passado, com um impressionante resultado de 5-1