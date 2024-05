PSG e Dortmund lutam pelo primeiro bilhete para a final da Champions

Há uma semana, no Signal Iduna Park, estádio onde Portugal vai defrontar a 22 de Junho a Turquia no Euro 2024, um golo do internacional alemão Niclas Füllkrug, aos 36 minutos, bastou para desequilibrar os pratos da balança a favor do Borussia Dortmund. Perante um Paris Saint-Germain calculista e pouco receptivo a correr grandes riscos, os germânicos garantiram uma vantagem curta, mas que obrigará a equipa de Luis Enrique a ter de assumir esta noite (20h, Eleven1), no Parque dos Príncipes, a responsabilidade da partida. O treinador espanhol, no entanto, revelou nesta segunda-feira, com humor, plena confiança no apuramento: “On va gagner [Nós vamos ganhar]. É a única frase que sei em francês.”

Na última década, época após época, a pressão que recai em qualquer treinador que assume o comando do maior clube de Paris é só uma: conquistar a Liga dos Campeões. Sem concorrência a nível interno, os parisienses tiveram em Agosto de 2020, no Estádio da Luz, a melhor oportunidade para chegarem ao topo do futebol europeu, mas foram traídos por um golo de um produto da sua formação: aos 59’, Kingsley Coman garantiu ao Bayern o troféu. Quatro anos depois, sem mais nenhuma final no currículo, o PSG tem tudo a ser favor para no próximo dia 1 de Junho, em Wembley, se colocar a apenas uma vitória do ambicionado título.

Com um embate de “gigantes” na outra metade das meias-finais - Real e Bayern defrontam-se amanhã em Madrid -, a equipa de Paris irá precisar para confirmar o favoritismo frente ao Borussia de replicar no Parque dos Príncipes o ambiente que encontrou no Signal Iduna Park.

Fazendo um apelo aos adeptos parisiense, Luis Enrique alertou que o apoio à sua equipa “será vital”. “O ambiente foi magnífico em Dortmund e estou à espera que seja também no Parque dos Príncipes para podermos todos celebrar a vitória juntos.” E, com um sorriso à mistura, o técnico espanhol arriscou dizer “a única frase” que conhece “em francês”: “On va gagner. Gosto desta frase.”

E, para que o PSG ganhe, Gonçalo Ramos pode ter um papel importante. Se Nuno Mendes e Vitinha parecem ter um lugar garantido no “onze” dos franceses, na antevisão da partida o treinador espanhol foi questionado se o antigo avançado do Benfica pode ser titular. Luis Enrique, no entanto, fugiu à questão: “Cada avançado possui características particulares. Às vezes, os suplentes podem surpreender, mas em certos jogos precisamos de certas qualidades. Tenho confiança em todos os meus jogadores. Todos podem ser titulares, mas escolheremos amanhã [hoje]."

Do outro lado, mesmo estando em vantagem na eliminatória, Edin Terzic sabe que o que o Borussia Dortmund fez “na semana passada pode não ser suficiente” esta noite em Paris. O técnico alemão de 41 anos disse na antevisão da partida que a sua equipa terá de “encontrar o equilíbrio” que não teve no primeiro jogo, uma vez que o objectivo dos germânicos é “ir até ao fim” e, quem sabe, repetir o que aconteceu a 25 de Maio de 2013, quando o clube de Dortmund foi derrotado em Wembley pelo Bayern, na final da Liga dos Campeões.