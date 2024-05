Quinta na TV: Gondry, Charlot e filmes italianos sem censura

CINEMA

O Garoto de Charlot

Star Movies, 12h

Até ao final da tarde, o canal entrega-se à mestria cómica de Charles Chaplin. A maratona começa com esta obra de 1921, inspirada na miséria da sua própria infância e tornada uma das mais importantes referências cinematográficas de todos os tempos. Charlot, o vagabundo tragicómico, mantém-se em cena com A Quimera do Ouro, O Circo, Luzes da Cidade, Tempos Modernos e O Grande Ditador.

Que Viva a Revolução

TVCine Edition, 23h10

Em parceria com a Festa do Cinema Italiano e tomando o nome de uma das secções do festival em 2024, o TVCine lança o especial Sem Censura - Sucessos do Cinema Italiano no pós-25 de Abril. É inaugurado por este filme de Paolo Taviani e Vittorio Taviani, datado de 1974, em que um ex-líder anarquista (Marcello Mastroianni) quer deixar o combate político, mas é pressionado pelos seus correligionários a permanecer.

O especial continua daqui a uma semana com Salon Kitty, o Bordel dos Nazis, exemplar de nazisploitation realizado por Tinto Brass, e na quarta-feira seguinte com a comédia erótica Malícia, de Salvatore Samperi.

DOCUMENTÁRIO

Michel Gondry: Faz Tu Mesmo

Filmin, streaming

Já lhe chamaram mágico, excêntrico, sonhador, um novo Meliès. Fez telediscos para Björk, Foo Fighters, The Chemical Brothers. Fez-se cúmplice de Charlie Kaufmann. Realizou filmes como o oscarizado O Despertar da Mente, A Ciência dos Sonhos ou Natureza Humana. Michel Gondry, cineasta de “obra admirável, fascinante e poética” segundo a Filmin, é o alvo deste documentário de François Nemeta que mergulha no seu processo criativo e recolhe testemunhos de gente como Kate Winslet, Jim Carrey, Patricia Arquette, Jack Black, Björk ou o próprio Gondry.

SÉRIES

Finança Cega

RTP2, 22h01

O thriller financeiro sueco entra na segunda temporada. Mais uma vez, a paixão intromete-se no caminho da jornalista de economia Bea Farkas. E, novamente, por causa da chama que ainda arde entre ela e Peder Rooth, que reencontra em Malta enquanto está a investigar uma instituição de crédito. Protagonizada por Julia Ragnarsson e Matias Varela, Finança Cega adapta o livro de ficção que a repórter Carolina Neuraths publicou em 2016.

Maxton Hall - The World Between Us

Prime Video, streaming

Estreia-se a série original alemã que verte para a televisão o romance Save Me, de Mona Kasten. É uma trama de paixão e interesses passada numa escola de elite, onde uma bolseira (Harriet Herbig-Matten) descobre um segredo, o herdeiro milionário tenta silenciá-la e o resultado é uma faísca arrebatadora.

TEATRO

Eu Sou Clarice

RTP2, 1h58

A autora e encenadora Rita Calçada Bastos lança-se à vida e obra da escritora Clarice Lispector e entrega a interpretação a Carla Maciel. Estreado em Outubro de 2021, no São Luiz (Lisboa), este solo é o segundo espectáculo de uma trilogia iniciada com Se Eu Fosse Nina e terminada com À Procura de Chaplin.

DESPORTO

Automobilismo: Vodafone Rali de Portugal 2024

RTP1, 19h

Em directo da Figueira da Foz, a RTP acompanha a superespecial que marca o arranque da 57.ª edição do Rali de Portugal, a quinta etapa do Mundial de ralis. Conta com 69 equipas de 22 nacionalidades, com presença garantida de três campeões mundiais e sete antigos vencedores da prova. Fica na estrada até domingo, num total de 1.690,12 quilómetros. A televisão pública segue-a de perto: sábado, a RTP2 emite de Lousada, entre as 19h e as 20h; domingo, a RTP1 transmite a partir de Fafe, das 8h30 às 9h30 e das 12h às 13h30.

Futebol: Bayer Leverkusen x Roma

SIC, 19h50

Directo. Comandado por José Mourinho, o Roma desloca-se à BayArena do Leverkusen de Xabi Alonso para a segunda mão das meias-finais da Liga Europa. Na primeira ronda, há uma semana, os italianos foram derrotados em casa pelo clube alemão, por duas bolas a zero. O neerlandês Danny Makkelie comanda a equipa de arbitragem no jogo desta noite.