David Attenborough faz 98 anos esta quarta-feira, mas não conhece a palavra reforma

O veterano naturalista e radialista britânico David Attenborough faz 98 anos a 8 de Maio, mas segundo o seu colaborador de longa data Mike Gunton, não tem planos para se reformar.

Gunton, que é director criativo da Unidade de História Natural da BBC, conheceu David Attenborough na década de 1980, trabalhando no programa de comportamento animalThe Trials of Life. Desde então, os dois realizaram programas aclamados como a série sobre a natureza Planet Earth, o programa sobre a vida selvagem Life e The Green Planet, sobre plantas.

Numa entrevista à Reuters, Gunton reflectiu sobre a sua relação com Attenborough e o trabalho do radialista. Seguem-se excertos editados por razões de extensão e brevidade.

O que significou para si a sua relação de trabalho com David?

Sinto-me incrivelmente afortunado por ter podido realizar os programas em que ele tem sido uma parte fundamental, que nunca teriam sido vistos, apreciados e amados por tantas pessoas sem ele à frente e no centro.

Como é que é trabalhar com o David?

Sempre que vamos para as filmagens com o David é divertido. Ele tem um sentido de humor fantástico. É um contador de anedotas fantástico. Oferece oportunidades de ir a sítios e ver coisas que normalmente nunca veríamos com os nossos olhos.

Qual é a mensagem principal no centro do trabalho de David?

Ele sempre teve uma curiosidade sobre o mundo natural, mas sempre se preocupou com a sua vulnerabilidade. Deve ser único, na medida em que ninguém é testemunha ocular, como ele, das alterações que ocorreram no mundo natural, muitas vezes porque voltou aos mesmos sítios. É por isso que ele é um defensor tão poderoso, porque não se pode argumentar. Ele viu-o com os seus próprios olhos.

De que é que David mais se orgulha?

Ele está, sem dúvida, orgulhoso da grande escala do seu trabalho, pois quase todos os aspectos do mundo natural, em algum momento, ele foi capaz de contar uma história e envolver milhões e milhões de pessoas em todo o mundo.

Qual foi o papel de David no desenvolvimento da forma como os seus documentários sobre a natureza ressoam?

É um esforço de grupo, mas ele é o melhor contador de histórias de todos. É um génio quando se trata de desenrolar uma história que é simultaneamente poderosa, bela e, por vezes, bastante sóbria, de uma forma que o público aceita e absorve. Penso que isso será uma coisa muito difícil de fazer para qualquer outra pessoa.

O David vai reformar-se?

Alguém lhe perguntou isso no outro dia, e ele disse: "Reforma, reforma? Nem sequer conheço a palavra." Isso nunca vai acontecer.