Julgamento de Trump no caso dos documentos da Casa Branca sofre novo adiamento

Juíza nomeada pelo ex-Presidente dos EUA adia prazo para o cumprimento de uma fase crucial do processo, o que dificulta ainda mais a realização do julgamento antes da próxima eleição presidencial.

A juíza norte-americana Aileen Cannon, responsável pelo processo em que Donald Trump é acusado de reter documentos secretos da Casa Branca durante mais de um ano após o fim do seu mandato, adiou o prazo final para a entrega de uma lista com as provas que a defesa do ex-Presidente dos Estados Unidos pretende levar a tribunal. A decisão da juíza, anunciada a apenas três dias do fim do prazo inicial — e quase um mês depois do pedido feito pelos advogados de Trump —, é mais um forte indício de que o julgamento não vai começar antes da próxima eleição presidencial, em Novembro.