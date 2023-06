Trump é formalmente acusado no caso dos documentos retirados da Casa Branca

Donald Trump, ex-Presidente dos Estados Unidos, revelou nesta quinta-feira ter sido formalmente acusado no âmbito do caso do desvio de documentos classificados da Casa Branca. Numa publicação na rede social Truth Social, o republicano acrescenta que foi intimado a apresentar-se num tribunal federal em Miami, na Florida, na próxima terça-feira.

“A corrupta Administração Biden informou os meus advogados que fui formalmente acusado, aparentemente na inventona das caixas (...) Fui intimado a aparecer no Tribunal Federal em Miami, na terça-feira, às 15h”, escreveu Trump numa sequência de três mensagens, onde acrescentou ser “um homem inocente”.

O New York Times, citando fontes próximas do processo, indica que Trump é acusado de sete crimes, sem detalhar quais. É a primeira vez que um antigo Presidente dos Estados Unidos é alvo de uma acusação federal.

Na quarta-feira, o Departamento de Justiça tinha enviado a Trump um documento em que confirmava a existência de provas substanciais de que o ex-Presidente tinha cometido um crime. O documento em causa, assinado por procuradores federais, costuma anteceder uma acusação formal.

Depois de ter sido derrotado pelo democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020, Trump levou consigo, ao abandonar a Casa Branca, inúmeras caixas com documentos, alguns dos quais com selo de confidencialidade. O acto colide com a lei, que determina que os Presidentes cessantes devem entregar aos Arquivos dos EUA toda a correspondência e documentação de trabalho produzida durante o mandato.

Trump poderá ainda ter infringido a lei de espionagem ao manter em sua posse, em lugar não autorizado nem seguro, documentação de leitura reservada.

A 8 de Agosto de 2022, numa acção inédita, o FBI realizou buscas na residência de Trump em Mar-a-Lago, Florida, e apreendeu cerca de 30 caixas de documentação.

O ex-Presidente tem negado ter cometido qualquer acto ilícito.

Apesar de poder vir a enfrentar vários casos na justiça, Donald Trump apresentou uma nova candidatura à Casa Branca, liderando de momento as sondagens no campo republicano, que escolherá o seu candidato em 2024.