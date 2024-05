Sindicato Stop convoca greve nacional às provas de aferição a partir de terça-feira

O Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (Stop) anunciou esta terça-feira uma greve nacional ao processo de avaliação e ao trabalho associado às provas de aferição, a partir desta terça-feira.

O coordenador André Pestana disse que a greve se justifica pelo facto de "os profissionais de educação continuarem sem uma avaliação justa e transparente, que mantém as quotas, e as muitas aulas que os alunos perderam o ano passado para realizar as provas de aferição, que sobrecarregaram muito os profissionais de educação".

Numa conferência de imprensa, em Coimbra, o dirigente sindical salientou que a greve "é uma forma de pressionar o Governo para prestar atenção ao que se está a passar na escola pública", considerando que deve existir uma discussão com os professores para aferir se fazem sentido as provas de aferição.

"Os pais e os avós percebem que provas de aferição, particularmente em formato digital, têm criado muita ansiedade e muito stress desnecessário, porque estamos a falar de crianças do segundo ano, com 7 anos", sublinhou.

Por outro lado, André Pestana frisou que existe "uma grande disparidade ao lidar com as tecnologias e também disparidade entre escolas relativamente a plataformas e o próprio acesso [da Internet] aos computadores portáteis".

"Os alunos estão a perder aulas, porque as provas de aferição implicam a perda de muitas aulas do ensino de aprendizagem normal e sobrecarregam também os profissionais de educação que já estão muito sobrecarregados e, por isso, é uma má gestão de recursos humanos", afirmou.

Segundo o coordenador do Stop, a greve pretende que o Governo altera estes modelos e canalize "a energia para o ensino e aprendizagem", evitando que os alunos "percam tantas aulas" e a avaliação dos docentes não seja "uma farsa, com quotas totalmente artificiais".

"Tem de haver um modelo especial de avaliação e remuneratório, não apenas para os directores de escola, mas para todos os profissionais de educação", exigiu André Pestana.

Os pré-avisos de greve dirigidos a todos os trabalhadores docentes e com funções docentes foram emitidos até ao final de Maio.

Entre 2 e 13 de Maio as escolas podem realizar as provas de aferição do 2.º ano de Educação Física e Educação Artística, que marcaram o início de mais um ano de provas e exames nacionais.

Depois, entre 16 e 27 de Maio, chega a vez dos alunos do 5.º ano mostrarem os seus conhecimentos em Educação Musical e os do 8.º ano realizarem as provas da componente de produção e interacção orais de Inglês.