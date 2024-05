Paulo Raimundo adverte que anda “monstro à solta” após ataques a imigrantes

Líder do PCP discorda do pedido de extinção da AIMA avançado por Rui Moreira, mas critica a pendência de 400 mil processos de imigrantes por resolver.

O secretário-geral do PCP advertiu hoje que está "um monstro à solta", reagindo ao que considerou terem sido "crimes de ódio" no Porto, e defendeu que é preciso responsabilizar quem o alimenta.

Em declarações aos jornalistas na sede nacional do PCP, em Lisboa, após uma reunião com a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), Paulo Raimundo foi questionado sobre os ataques a imigrantes que aconteceram na madrugada desta sexta-feira no Porto. Na resposta, o líder comunista salientou que se trata de "crimes de ódio", que merecem a "condenação total" do PCP, e destacou a "actuação muito rápida das forças policiais", assim como a "participação e resposta popular que foi dada contra esse crime de ódio".

"Nós não podemos tornar habitual o monstro que anda à solta e cada um que assuma as responsabilidades da força que dá ao monstro", destacou Paulo Raimundo. Para o secretário-geral do PCP, "ninguém pode deixar de ser responsabilizado por estar a alimentar o monstro", que depois "rebenta nas mãos, como rebentou".

"Infelizmente, não é o único caso. Estamos a falar sobre crimes de ódio. (...) Que sejam julgadas rapidamente essas pessoas e, se for caso disso, condenados. Dificilmente não serão", afirmou.

Questionado sobre a ameaça do Chega de apresentar uma queixa contra o Presidente da República pelo crime de "traição à pátria", por ter defendido reparações às ex-colónias, Paulo Raimundo disse que o PCP não acompanha essa ideia e também "não a quer alimentar".

"Alimento para isso já há muito todos os dias, é as parangonas do telejornal... Isso não contribui para nada, só contribui para outros problemas com os quais nos confrontamos todos os dias, e com os quais nos confrontámos no sábado passado", disse.

Nestas declarações aos jornalistas, o líder do PCP foi também interrogado sobre as declarações do autarca do Porto, Rui Moreira, que pediu hoje que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) seja extinta, por considerar que "continua morta perante o aparente descontrolo dos fluxos migratórios".

Na resposta, Paulo Raimundo disse que o partido considerou que a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi "uma precipitação", mas "o problema neste momento não está se o SEF foi mal extinto ou não, ou se a AIMA foi ou não bem constituída".

"O problema são os mais de 400 mil processos que continuam a acumular-se com as vidas suspensas de muitas pessoas. Há pessoas que estão, neste momento, a caducar a sua autorização de residência", salientou.

O secretário-geral comunista defendeu que, perante este cenário, a solução deve passar por tomar medidas excepcionais, como propôs o PCP, que passem por reforçar os recursos humanos para que "resolvam de uma vez por todas os 400 mil processos".

"Porque estamos a falar de 400 mil vidas penduradas. Alguns neste momento estão formalmente ilegais: há pessoas que estão hoje a confrontar-se com problemas na vida, no dia-a-dia, porque não conseguem fazer um seguro, um contrato de trabalho, porque estão numa situação de ilegalidade da qual não têm nenhuma responsabilidade", afirmou.