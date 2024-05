Inquérito de Estimação: Os Nossos Miaus — Coimbra

No nosso Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda animal que o mundo deve conhecer. A associação Os Nossos Miaus alimenta e esteriliza gatos de colónias em Coimbra.

O grupo surgiu em 2021 para controlar e alimentar as colónias de gatos em Coimbra e Cantanhede. Os voluntários, que na altura não eram mais do que seis, começaram a comprar ração e a esterilizar os animais através do programa CED (capturar, esterilizar e devolver).

“Fizemo-lo para controlar a população de gatos de forma a promover o convívio tranquilo entre os animais e a comunidade”, explica a fundadora Inês Quinteiro, em resposta ao inquérito de estimação.

Em 2023, os voluntários da Os Nossos Miaus — Coimbra tornaram-se, por fim, uma associação que conta agora com a ajuda de 23 pessoas unidas pelo bem-estar dos animais. São responsáveis por 300 gatos que vivem em 21 colónias.

“Cada cuidador voluntário é responsável por manter as colónias limpas, alimentar os animais e vigiar se estão saudáveis. Se houver algum problema a associação intervém e ajuda, por exemplo, nas idas ao veterinário e despesas inerentes”, adianta.

Como os animais são selvagens, só em raras excepções podem ser adoptados.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Assegurar condições dignas é, para nós, uma prioridade. Nisto incluímos um dos trabalhos mais importantes da nossa associação: implementar abrigos com comida, água, um local para se resguardarem e serem vigiados.

Um caso marcante

O gato Joaquim. Todos os membros da associação o conhecem, é um amor. Já é sénior e é muito meigo. Vivia numa das nossas colónias e chegou a ser adoptado umas duas ou três vezes, mas por ter dificuldade em se adaptar a um local fechado regressou.

Há cerca de dois anos foi-lhe diagnosticado um tumor nas orelhas e teve que realizar uma cirurgia. Ficou com uma das nossas fundadoras durante o recobro e acabou por ser adoptado por ela.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Que adopte com plena consciência e responsabilidade. Que analise se tem condições em casa para ter um animal e disponibilidade.

Se for uma pessoa que passa muito tempo fora de casa o melhor será adoptar um gato, que é um animal mais independente. Se tiver tempo talvez possa considerar ter um cão. Seja qual for o animal é importante perceber que é um compromisso para a vida.

Um projecto que tem de ser conhecido

O Banco Solidário Animal, organizado pela Animalife. É a maior campanha nacional de recolha de alimentos e outros produtos para animais e tem sido para nós uma ajuda muito importante para conseguirmos a ração que distribuímos pelos cuidadores das nossas colónias.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

A Elisete Salgado, a nossa tesoureira, voluntária e uma das fundadoras. É uma das pessoas mais importantes na gestão de todo o funcionamento dos "nossos" gatos. É extremamente dedicada à causa e deixa até as suas necessidades pessoais, familiares e profissionais para atender a todos os pedidos que nos chegam.