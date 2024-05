Montenegro e Mortágua condenam ataques racistas no Porto

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, condenou este sábado os ataques racistas que tiveram lugar durante a madrugada, no Porto, quando um grupo de seis homens invadiu uma habitação e agrediu vários imigrantes.

"Condeno veementemente, em meu nome pessoal e do Governo português, os ataques racistas desta noite no Porto. Exprimo a nossa solidariedade com as vítimas e reafirmo tolerância zero ao ódio e violência xenófoba. E elogio o trabalho das nossas forças de segurança", escreveu Montenegro, numa mensagem partilhada na rede X (antigo Twitter).

Mariana Mortágua, coordenadora do BE, também já reagiu: "Quando o racismo flui no Parlamento, a violência flui até às ruas. Quem censura a memória do colonialismo abre a porta à violência no presente. Punição exemplar dos agressores, nem um dia de silêncio contra a política de ódio".