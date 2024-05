Encapuzados forçam entrada em casa de imigrantes no Porto e agridem-nos com paus

Desde Fevereiro, 20 estrangeiros foram detidos na zona do Bonfim, no Porto, onde aconteceu o ataque, maioritariamente por roubos e furtos. Numa só noite, PSP registou três ataques contra imigrantes.

Um grupo de 15 indivíduos encapuzados forçou, na madrugada de sexta-feira, a entrada numa casa no Porto onde vive um grupo de imigrantes, a maior parte argelinos, tendo agredido os presentes com paus. Duas das vítimas tiveram que receber tratamento hospitalar. Na mesma noite, a PSP do Porto registou outros dois ataques na via pública contra imigrantes magrebinos na cidade.

Os episódios são relatados este sábado pelo Jornal de Notícias e foram confirmados ao PÚBLICO por fonte oficial do Comando Metropolitano do Porto da PSP, que adiantou vários pormenores sobre as ocorrências.

O porta-voz daquele comando, António Veiga, considera prematuro falar em “motivações racistas”. Confirma que, desde Fevereiro até há cerca de uma semana, na zona do Campo 24 de Agosto/Bonfim foram detidos 20 cidadãos estrangeiros, a maior parte argelinos, que estarão envolvidos essencialmente em situações de roubo e furto.

Neste rol, também há detenções por condução sem carta e duas ocupações ilegais de habitações. Tal levou a PSP a levar a cabo, na sexta-feira da semana passada, uma operação especial de prevenção criminal naquela zona. Sublinha que a PSP está atenta e com o dispositivo na rua para garantir a segurança de todos.

No que diz respeito aos ataques contra imigrantes, a primeira situação ocorrida na madrugada de sexta-feira foi registada às 0h40 no Campo 24 de Agosto. Dois argelinos queixam-se que um grupo de cinco portugueses que seguiam num carro parou junto a eles e os agrediu com tacos de basebol. A polícia dirigiu-se ao local e registou a ocorrência, onde consta o encaminhamento das vítimas para o Hospital de São João.

Um pouco mais tarde, por volta da 1h da manhã, a apenas um quilómetro de distância, um grupo de 15 indivíduos encapuzados terá forçado a entrada numa moradia da Rua do Bonfim, onde vive um grupo de imigrantes, maioritariamente argelinos, e a bateu nos presentes com paus. Os agressores terão fugido de seguida a pé.

O primeiro-ministro já condenou as agressões e elogiou o trabalho das forças de segurança.