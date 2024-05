Ferro Rodrigues quer Lucília Gago no Conselho de Estado para debater a situação da justiça

O antigo presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues quer que o Conselho de Estado se reúna com a presença da procuradora-geral da República, Lucília Gago, para debater a “situação gravíssima” que se vive na justiça portuguesa.

O antigo secretário-geral do PS é um dos 50 signatários do manifesto que pede aos órgãos de soberania uma reforma no sector e para os quais a justiça funciona “quase inteiramente à margem de qualquer escrutínio ou responsabilidade democráticos”. Acusam o Ministério Público de exercer “um poder sem controlo, desde logo pela assumida desresponsabilização da procuradora-geral da República pelas investigações”.

O socialista Augusto Santos Silva e o social-democrata Mota Amaral, que também presidiram ao Parlamento, estão igualmente entre o grupo de notáveis responsáveis por este “sobressalto cívico”, que reúne outros nomes como o do ex-presidente do Tribunal Constitucional João Caupers o advogado Daniel Proença de Carvalho, o constitucionalista Vital Moreira, o ex-ministro da Educação David Justino e o investigador e cronista José Pacheco Pereira. Da lista de 50 personalidades fazem ainda parte os anteriores líderes do PSD e do CDS Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, e os ex-ministros Leonor Beleza, Fernando Negrão, António Vitorino, José Vieira da Silva, António Barreto, Correia de Campos, Alberto Costa, António Pinto Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues.

“Há uma situação gravíssima na justiça e havia todo o interesse em que o Conselho de Estado fosse convocado com a presença da senhora procuradora-geral da República”, defendeu Ferro Rodrigues, esta sexta-feira, em entrevista à CNN. “Hoje temos uma procuradora-geral da República que se desresponsabiliza e que diz que os processos estão entregues a este ou aquele procurador e que eles é que têm de responder. Isto não pode continuar.”

“Este manifesto não é sobre o caso de António Costa, embora a queda de um governo às mãos de um comunicado da Procuradoria-Geral da República seja um caso exemplar dos riscos que nós temos de não separação de poderes”, afirmou, por seu turno, Augusto Santos Silva à RTP3.

“Hoje em dia abrem-se investigações sem indícios e que, na primeira vez que são confrontadas num tribunal, se verifica serem muito frágeis”, acrescentou, alertando para os perigos de “condenar moralmente e civicamente as pessoas nos meios de comunicação social”.

“Criou-se uma ideia segundo a qual qualquer pessoa no exercício de funções públicas é por si só suspeita”, lamentou também este antigo ministro socialista e ex-presidente da Assembleia da República.

Do lado dos sindicatos de funcionários judiciais a reacção à iniciativa não foi a mais acolhedora. “Este abaixo-assinado parece fora de tempo e parece mais agenda política do que outra coisa, porque quando puderam contribuir para a reforma da justiça os subscritores não o fizeram”, critica o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Marçal, que abre uma excepção para o ex-líder do PSD Rui Rio, o único que admite ser crítico do funcionamento do sistema de justiça há mais tempo.

De resto, observa, a posição dos subscritores do documento peca por tardia e é “também de alguma forma suspeita” por surgir só agora em “reacção a casos concretos”, como o processo Influencer e o caso da investigação na Madeira: foi preciso haver processos contra “gente poderosa” para que surgisse um manifesto assinado também por “gente poderosa”. Já o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Carlos Almeida, recorda que os dois órgãos que governam a magistratura têm no seu seio membros indicados pela Assembleia da República e pelo Presidente da República.

Recusando-se a comentar o manifesto, em declarações à CNN Portugal o ex-primeiro-ministro António Costa mostrou-se, ainda assim, avesso a que Lucília Gago vá à Assembleia da República dar explicações sobre o caso Influencer ou outro processo concreto, dado o perigo de violação da separação de poderes.

No Parlamento, o líder do Chega vê no documento subscrito pelas 50 personalidades “um pedido do sistema político central a dizerem: ‘Controlem lá a justiça, porque isto está a causar-nos problemas.’” Para acrescentar: “Já sabíamos, quando a Operação Influencer foi desencadeada, que a justiça estaria sob o ataque como nunca esteve antes, provavelmente desde o processo Casa Pia.”

Já o Bloco de Esquerda revê-se nas preocupações expressas no documento, tendo-se mostrado “muito disponível” para debater “uma reforma da justiça” que considera ser necessária. O líder parlamentar dos bloquistas, Fabian Figueiredo, referiu que o manifesto junta “muita gente que está muito distante” deste partido, com signatários “do campo da esquerda, muitos do campo da direita, da área da política, da área do direito, uns com percurso como magistrados, outros como conhecidos juristas”.

O deputado comunista António Filipe é outro dos que recordam que alguns dos subscritores do manifesto “tiveram grandes responsabilidades na governação do país, designadamente na área da justiça” e que “nessa altura não levaram à prática aquilo que agora reivindicam”. Ainda assim, “são opiniões que devem ser consideradas”.

“O PCP não se eximirá à reflexão que é necessário fazer sobre o funcionamento da justiça, sendo que para nós há princípios fundamentais que não devem ser ser lesados, designadamente a independência do poder judicial, a autonomia do Ministério Público e o respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos”, avisou o parlamentar.