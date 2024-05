Turquia suspende todas as relações comerciais com Israel

O Governo da Turquia anunciou esta quinta-feira a suspensão de todas as importações e exportações de e para Israel, uma medida de retaliação face ao "agravamento da tragédia humanitária" nos territórios palestinianos.

"Foram suspensas todas as transacções com Israel, tanto de exportação como de importação", lê-se num comunicado divulgado pelo Ministério do Comércio turco. "Estas medidas serão implementadas de forma firme e rigorosa até que o Governo israelita permita o envio ininterrupto e suficiente de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza."

Já no mês passado, a Turquia tinha decidido suspender a exportação de 54 tipos de produtos para Israel. Sem progressos por parte do Governo israelita, o embargo entrou agora na segunda fase.

"Desde o início que o nosso país se apressou a socorrer o povo de Gaza, entregando dezenas de milhares de toneladas de ajuda humanitária à região, por via marítima e aérea", recorda Ancara. "Contudo, o massacre, a catástrofe humanitária e a destruição causadas por Israel continuaram, com o Governo israelita a ignorar os esforços internacionais para um cessar-fogo e a bloquear a entrada de ajuda."

O Ministério do Comércio informou ainda estar em diálogo com o Ministério da Economia palestiniano, para assegurar que a população a viver "sob ocupação" israelita não é afectada pelas mais recentes restrições.

Também nesta quinta-feira, o chefe da diplomacia israelita acusou o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de estar a quebrar acordos ao fechar os portos para o comércio com Israel.

"É assim que um ditador se comporta, desrespeitando os interesses do povo e dos empresários turcos e ignorando acordos de comércio internacionais", reagiu o ministro Israel Katz, através das redes sociais, adiantando estar já a trabalhar para encontrar alternativas ao comércio com a Turquia.