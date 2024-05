Os protestos nas universidades dos EUA, a reflexão de Sánchez e a estratégia de Von der Leyen

Nos últimos dias, as universidades dos EUA tornaram-se palcos de violentos protestos e contraprotestos pró-Palestina. Centenas de pessoas já foram detidas, entre alunos e até professores. “Não sabemos muito bem como chegámos a este ponto de violência”, disse Anna Dai-Liu, do Jornal da Universidade da Califórnia. Como se pode explicar o escalar da violência nestas universidades?

No final da última semana, Pedro Sánchez, na sequência de investigações judiciais contra a sua mulher, ameaçou bater com a porta. Acabou por não o fazer e até disse que vai continuar a liderar os destinos do país com mais força. Acusou, no entanto, a oposição, particularmente o PP e o Vox, de fazer um jogo sujo e de querer uma “degradação da vida pública”. O que se passa, afinal, em Espanha?

No primeiro debate entre os Spitzenkandidaten das eleições europeias, Von der Leyen, admitiu estar disponível para trabalhar com a direita radical. Já quando anunciou a sua candidatura tinha deixado esta possibilidade em aberto. Tem sentido esta estratégia?

