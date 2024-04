Pedro Sánchez fica à frente do Governo de Espanha

O presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, anunciou que continuará a liderar o Governo, prometendo "trabalhar sem descanso pelo avanço e consolidação da democracia" do país. "Decidi ficar, se possível com ainda mais força", disse, pedindo aos espanhóis que o ajudem a não deixar que "a lama" continue a contaminar "a vida pública". “Mostremos ao mundo como se defende a democracia”, insistiu.

Sánchez escreveu, na última quarta-feira, uma carta aos espanhóis para lhes explicar que ia parar para reflectir se valia a pena continuar à frente do Governo espanhol, depois do que considera ser uma campanha de “perseguição e demolição” que está a ser levada a cabo contra ele pelo PP, pelo Vox e por meios e organizações de direita e extrema-direita, incluindo ataques à sua mulher. Begoña Gómez foi alvo de uma queixa por alegada prática de crimes de tráfico de influência e corrupção empresarial e, na sequência dessa denúncia, foi aberto um processo de investigação.

Desde esse dia, Espanha dividiu-se entre as manifestações de apoio do PSOE, o partido de que é secretário-geral – e que incluíram um comício no sábado que levou milhares de pessoas à rua Ferraz, onde fica a sede dos socialistas –, e as críticas dos principais partidos da oposição, PP e Vox.