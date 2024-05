Viola Davis e o marido lançam editora para “elevar” vozes ignoradas

A actriz Viola Davis e o marido, Julius Tennon, acabam de se aventurar num novo negócio com o lançamento de uma editora, a JVL Media. A chancela é focada na publicação de novos autores “sub-representados” no segmento literário com histórias de ficção e não-ficção. “Este investimento representa a nossa aspiração colectiva: defender e elevar as vozes que ressoam com autenticidade e que são frequentemente ignoradas”, declarou a actriz, em comunicado, citada pela The Hollywood Reporter.

A JVL já se estreou com dois livros: Had to Lose to Win: The Tiki Davis Story (Tive de Perder para Ganhar: a História de Tiki Davis, sem tradução em português), que são as memórias do aactor e orador motivacional Tiki Davis; e The Inclusion Leader Genius (O Génio Líder da Inclusão, em tradução livre), do empresário e professor Johne Battle.

O projecto de Viola Davis e Julius Tennon conta com a liderança editorial da escritora Lavaille Lavette, autora de livros infantis ─ um segmento que a JVL Media pretende chegar no próximo ano. “Queremos ser um farol para a narração de histórias inclusivas. Dedicamo-nos de todo o coração a promover a alegria, inspirar o espanto e revelar o poder ilimitado da literatura para nos unir a todos”, sublinhou Lavette, em comunicado.

É o mesmo que destaca Viola Davis, que coloca o foco no “despertar da imaginação”, através de histórias reais ou ficcionadas, que também “honrem” o legado “dos contadores de histórias”. E o marido acrescenta: “Estamos a fomentar uma cultura literária que ecoa a alma da nossa sociedade e nos impulsiona para o futuro com histórias que importam.”

Em breve, a editora vai lançar New Hope (Nova Esperança) da romancista Tanya Wright e Black States of America (Estados Negros da América), uma ficção científica de D. E. Rogers, que imagina como teria sido a vida dos afro-americanos se Abraham Lincoln tivesse vivido mais tempo.

A JVL Media não é o primeiro projecto de Viola Davis ─ uma das EGOT, alguém que tem um Emmy, um Grammy, um Óscar e um Tony ─ além da representação. A actriz e o marido também são proprietários da JuVee Productions, já responsável por títulos como o filme A mulher rei ou a série Como Defender Um Assassino, ambos protagonizados pela própria Viola. Resta saber se haverá um livro também assinado por Davis no futuro da JVL Media.