Em família, a ver estrelas, jardins ou papagaios

Com o Dia da Mãe à porta, temos Jardins Abertos, Lisbon Under Stars, desfiles de eléctrico, concertos, teatros e papagaios no ar.

ESPECTÁCULO

Lisbon Under Stars

2 de Maio a 13 de Julho

A Batalha de Aljubarrota, a Era dos Descobrimentos, o Terramoto de 1755, a Revolução dos Cravos… Estes são alguns dos momentos que marcam os últimos seis séculos da História de Portugal e que voltam a ser “vividos” por quem embarcar nesta viagem no tempo com lugar para todos os sentidos, cortesia do ateliê OCubo.

É então a olhar para as paredes em ruína do Convento do Carmo, em Lisboa, que se vive esta experiência imersiva de videomapping, que junta às estrelas que se avistam a céu aberto, outras que participam no espectáculo. A saber: Catarina Furtado, a quem cabe narrar e guiar a viagem, as vozes de Mariza e Teresa Salgueiro, e as notas de Rão Kyao, Amália Rodrigues, Luís de Freitas Branco, Salvador Sobral, Zeca Afonso, Lisboa Cantat, Orquestra de Câmara da GNR ou Tocá Rufar, entre outros. Isto sem contar com os bailarinos virtuais e os inúmeros efeitos visuais que compõem o alinhamento desfiado ao longo de 45 minutos.

O público é convidado a circular pelo espaço sem nunca sair da envolvência das imagens e a atestar a magia de Lisbon Under Stars que, desde a sua edição de estreia em 2018, acolheu mais de 170 mil visitantes e venceu um Best Event Award, entre outras distinções.

Para ver de segunda a sábado, às 21h30 e 22h30. Os bilhetes custam entre 15€ e 20€ (crianças até aos cinco anos não pagam) e vêm com notas solidárias: parte das receitas reverte para a associação Corações com Coroa.

MÚSICA

Pássaros & Cogumelos

2 a 5 de Maio

Um concerto encenado que serve de “primeiro passo para nos tornarmos especialistas em aves ou fungos”. É esta a nova proposta de Joana Gama que, depois de contar histórias sobre o maravilhoso mundo das árvores em As Árvores Não Têm Pernas para Andar, se debruça agora em seres vivos como a carriça ou a silarca, entre outras espécies de pássaros e cogumelos.

Tudo para reflectir sobre as ligações simbióticas que existem na natureza e “empatizar com o que nos rodeia”. Em palco está também o cúmplice habitual das suas criações para a infância: um toy piano (ou piano miniatura).

No Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), com sessões para famílias no sábado e domingo, às 11h30 e 16h30, e bilhetes a 3€ (para escolas, quinta e sexta, às 10h30 e 14h30). M/6

Foto Pássaros & Cogumelos DR/Pedro Jafuno

TEATRO

Hansel e Gretel

4 e 5 de Maio

A Red Cloud Teatro de Marionetas parte do conto dos irmãos Grimm para criar um espectáculo para toda a família, musicado e imersivo, estabelecendo pontes com a actualidade. A ideia passa por, explicam na sinopse, “potenciar um pensamento consciente da natureza das coisas e das vontades”, explorando temas como o género, as condições sociais e humanas e, até, a definição de “o que é ser bruxa”.

A peça vai a palco no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), com sessões no sábado, às 16h, e domingo, às 11h, por 10€. M/6

Ovo - Aves para Bebés e Famílias (Acto I)

5 de Maio

Para crianças dos três meses aos três anos, uma peça cheia de objectos, sons e significados, em torno da “curiosidade, do que está por vir”. No Novo Ático do Coliseu Porto Ageas, domingo, às 10h30, com bilhetes a 10€ (criança + adulto).

No mesmo dia, mas no Salão Jardim, às 11h, tem lugar a oficina de teatro de improviso para famílias Que Cena! Apontada a crianças dos seis aos 16 anos, e aproveitando a boleia do Dia da Mãe, tem um custo de 12€.

Mais dicas para o Dia da Mãe? Uma visita ao miradouro do Amoreiras 360º Panoramic View , em Lisboa. Aberto das 10h às 22h, com entrada gratuita para as mães e crianças até aos cinco anos, ficando a 3€ dos seis aos 16 anos e seniores, e a 5€ dos 17 aos 65 anos.

, em Lisboa. Aberto das 10h às 22h, com entrada gratuita para as mães e crianças até aos cinco anos, ficando a 3€ dos seis aos 16 anos e seniores, e a 5€ dos 17 aos 65 anos. Uma oficina de desenho e origami com Peixinhos à Solta no Sea Life Porto . Está marcada para sábado e domingo, das 14h às 18h. Se quiser aproveitar e visitar o aquário, pode fazê-lo entre as 10h e as 19h. A entrada custa 12,95€ para crianças dos dois aos 12 anos e 17,95€ para adultos.

. Está marcada para sábado e domingo, das 14h às 18h. Se quiser aproveitar e visitar o aquário, pode fazê-lo entre as 10h e as 19h. A entrada custa 12,95€ para crianças dos dois aos 12 anos e 17,95€ para adultos. Um passeio pelo Parque Biológico da Serra da Lousã que nesta data, e também no Dia da Família (15 de Maio), oferece o bilhete da mãe e descontos para famílias.

que nesta data, e também no Dia da Família (15 de Maio), oferece o bilhete da mãe e descontos para famílias. Um “dia perfeito” na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro com actividades como fazer um bálsamo labial, construir robôs, escutar histórias ou cozinhar pastéis de nata. A partir das 10h, com um custo entre 3,50€ e 4,50€ por actividade (grátis até aos dois anos).

com actividades como fazer um bálsamo labial, construir robôs, escutar histórias ou cozinhar pastéis de nata. A partir das 10h, com um custo entre 3,50€ e 4,50€ por actividade (grátis até aos dois anos). Uma festa no Parque Ecológico Urbano de Viana do Castelo com direito a photobooth, pinturas faciais, contos, jogos de tabuleiro, caça ao tesouro, música e oficinas. Das 10h às 18h, com entrada livre.

PASSEIOS

Jardins Abertos

4 a 26 de Maio

Em Lisboa, é tempo de renovar o convite para “participar na alma verde da cidade”. Entre jardins secretos, projectos comunitários, colecções raras, hortas, claustros e palácios, a ordem é para entrar nos 30 espaços associados à causa, descobrir as espécies que os habitam e outras curiosidades botânicas, olhar para o que podemos colher e comer, e aprender com quem sabe da matéria.

Esta 13.ª edição dos Jardins Abertos vem com raízes alargadas aos fins-de-semana do mês de Maio, abrindo os portões a uma série de visitas, oficinas, passeios sensoriais e outras actividades para a família.

Tal como nas edições anteriores, todas as actividades são gratuitas, respeitando a ordem de chegada e a lotação de cada sítio. O mapa de coordenadas pode ser consultado em www.jardinsabertos.com.

Desfile do Carro Eléctrico

4 de Maio

No Porto, as atenções estão viradas para os eléctricos com história. Sábado, entre as 15h e as 18h, desfilam para toda a gente ver.

Os 15 veículos da colecção da STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto saem do Museu do Carro Eléctrico em direcção ao Passeio Alegre, seguindo viagem a caminho do Infante e regressando ao ponto de partida. A acompanhar o programa, no exterior do edifício, há animação com música, teatro, dança e oficinas. Lá dentro, há “visitas orientadas aos recantos do museu”.

A entrada é gratuita. As viagens de eléctrico têm um custo de 8€ (5€ para menores de 18 anos e seniores).

Foto Desfile do Carro Eléctrico DR

Festival Internacional de Papagaios

4 e 5 de Maio

Papagaios gigantes feitos em Portugal, mas também vindos da Tailândia, Alemanha, Colômbia, Espanha e França. Espectáculos de voo sincronizado, de dia e à noite, com acrobacias e luzes à mistura. Uma exposição de papagaios estáticos. Ateliês de construção e demonstração como manda o figurino. E, até, sessões de lançamento de rebuçados.

É nestas linhas que se cose a terceira edição do evento que enche de cor a Praia de Quiaios, na Figueira da Foz. Sábado e domingo, a partir das 10h e com entrada livre.

FESTAS

Festa das Marionetas

5 de Maio

A companhia Valdevinos estreia um evento que põe a arte das marionetas de mãos dadas com o ambiente e a consciência ecológica. Num momento que pretende ser de aprendizagem, mas também de reflexão, alinha-se um programa de actividades para todas as idades, onde entram teatros de marionetas, jogos, oficinas de reciclagem, um passeio botânico, filmes e animação de rua.

O encontro está marcado para domingo, das 10h às 18h, no Jardim da Anta e Casa da Marioneta de Agualva, em Sintra. A entrada é gratuita.

EXPOSIÇÕES

Cartoon Xira

24 de Fevereiro a 5 de Maio

Últimos dias para conhecer o que de melhor se publicou na área do desenho satírico em Portugal, no ano passado. A 25.ª edição da retrospectiva de cartoons desenha-se com os traços de 12 talentos nacionais – António Antunes (curador da mostra), André Carrilho, Cristina Sampaio, Daniel Garcia, João Fazenda, Vasco Gargalo, António Maia, Henrique Monteiro, Rodrigo Matos, Cristiano Salgado, Nuno Saraiva e Pedro Silva –, aos quais se junta, como convidado internacional, o mexicano Chubasco (Víctor Vélez), autor da mostra paralela Horizontes Imaginários.

Para ver no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, de terça a domingo, das 15h às 19h. A entrada é livre.

Reciclagem Artística

27 de Abril a 5 de Maio

No MAR Shopping de Matosinhos, o átrio do piso zero acolhe os trabalhos criados pelas escolas do concelho no âmbito do passatempo de reciclagem artística promovido pelo Meeting Place.

Pondo a criatividade ao serviço do compromisso social de sensibilizar para a importância da redução do uso de plástico e a adopção de práticas ambientais conscientes, as esculturas de tampinhas estão à vista das 10h às 23h.