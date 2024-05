O Douro é como uma senhora distinta que se deixou levar por maus caminhos

Nuno Rogeiro aproveitou o seu programa Leste-Oeste, na SIC, para falar de uma outra guerra: a do vinho do Porto. Alguém lhe encomendou o sermão e o comentador fez-lhe a vontade, avançando com números e explicações próprias de quem está na praia errada, como dizer que, “quando o mosto começa a fermentar, o chamado generoso”. Ora, chama-se “generoso”, ou fortificado, ou vinho fino ao vinho já aguardentado. Mas tudo bem. Tirando alguns lapsos, desculpáveis, uma vez que o vinho do Porto é mesmo um mundo demasiado complexo, Nuno Rogeiro levantou uma questão importante, que os decisores do vinho do Porto gostam de manter debaixo do tapete: como é possível continuar a produzir um vinho com denominação de origem controlada, único no mundo, que leva na sua composição um quarto de vinho proveniente de Espanha ou de França em forma de aguardente?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt