Carlos Fiolhais doa o seu espólio para criar nova biblioteca em Coimbra

Coimbra vai ter uma nova biblioteca com o nome do físico Carlos Fiolhais, que doará uma parte significativa do seu espólio ao município. Chamar-se-á Estação Elevatória de Coimbra – Biblioteca Carlos Fiolhais e será criada na Antiga Estação Elevatória do Parque, espaço da Águas de Coimbra que vai ser remodelado para acolher cerca de 40 mil documentos doados pelo professor catedrático de Física da Universidade de Coimbra e antigo director da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.

