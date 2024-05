Défice e contas (pouco) certas: chegámos ao “país de tanga”, parte II?

O ministro das Finanças acusou o antigo Governo de deixar um défice de quase 600 milhões de euros, que resulta até de medidas tomadas depois das eleições legislativas de 10 de Março, no montante avaliado pelo governante em 950 milhões de euros. "As contas públicas estão bastante pior" do que o anunciado pelo anterior executivo, disse Joaquim Miranda Sarmento. O Governo está a tentar moderar as expectativas dos portugueses ou o cenário que o PS deixou criou de novo um "país de tanga"?

