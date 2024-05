Miranda Sarmento diz que contas públicas “estão bastante pior” e aponta para défice de 600 milhões de euros

O ministro das Finanças acusou o antigo Governo de deixar um défice de quase 600 milhões de euros, que resulta até de medidas tomadas depois das eleições legislativas de 10 de Março, no montante avaliado pelo governante em 950 milhões de euros. "As contas públicas estão bastante pior" do que o anunciado pelo anterior executivo, disse Joaquim Miranda Sarmento, assumindo que a situação é exigente e garantindo que a Aliança Democrática vai "cumprir o programa eleitoral". Fernando Medina, o seu antecessor, marcou entretanto uma reacção a estas declarações para as 14h45.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, Miranda Sarmento afirmou que, a juntar aos quase 300 milhões de défice registados em Março deste ano há ainda 300 milhões de dívida a fornecedores – que ainda não foi paga – e, por isso, o défice ascende aos 600 milhões de euros. Segundo os dados da Direcção-Geral do Orçamento, o Governo passou de um excedente de 1,2 mil milhões de euros, registado em Janeiro, para um défice de quase 300 milhões de euros.

O ministro declara que, "a somar ao caos que vivemos em muitos serviços públicos", "as contas públicas estão bastante pior" do que o anunciado pelo Governo de António Costa. Sobre a eventualidade do Governo de Luís Montenegro apresentar um Orçamento Rectificativo, Miranda Sarmento diz que o tema ainda não foi discutido mas "será objecto de decisão nos próximos meses", dependendo do que o executivo encontrar.

O executivo encabeçado por António Costa terá aprovado, no primeiro trimestre, medidas excepcionais de 1080 milhões de euros, "dos quais, 950 milhões já depois do dia 10 de Março", avançou o ministro.

Segundo o ministro das Finanças, desde a demissão de António Costa, a 7 de Novembro do ano passado, foram aprovadas 108 resoluções de Conselho de Ministros. Miranda Sarmento destacou três medidas que foram aprovadas, de montante significativo, mas que não têm cabimento orçamental. São elas: 100 milhões destinados a apoiar os agricultores algarvios e alentejanos no combate à seca, 127 milhões para a compra de vacinas contra a COVID-19 e 200 milhões para a recuperação do parque escolar.

O actual ministro acusa os socialistas de fazerem promessas, sem "acautelar a correspondente verba financeira" no Orçamento e de "enorme eleitoralismo", já que, mesmo depois da convocatória de eleições, o Governo de Costa aprovou medidas com impacto orçamental.

O sucessor de Fernando Medida acusa ainda o antigo executivo de comprometer as reservas do Ministério das Finanças. A reserva provisional, que costuma ser utilizada a partir do Verão, composta por 500 milhões de euros, já só tem 260 milhões de euros disponíveis.

PSD fala em "tremenda deslealdade e negligência" e pede explicações a Medina

No Parlamento, o líder parlamentar do PSD anunciou que a sua bancada vai pedir a audição urgente de Fernando Medina na Comissão de Orçamento e Finanças para dar explicações sobre o facto de o anterior Governo ter “aprovado um conjunto de despesas na ordem dos mil milhões de euros, algumas delas sem cabimentação orçamental”, já depois das eleições legislativas que ditaram a derrota do PS e a vitória da coligação de direita entre PSD, CDS e PPM.

O ex-ministro das Finanças já marcou uma reacção para as 14h45, a acontecer no Parlamento.

“Os portugueses percebem que isto é de uma tremenda deslealdade e negligência e que põe em causa o que era expectável que fosse a saúde das finanças públicas”, insurgiu-se Hugo Soares em declarações aos jornalistas.

O social-democrata acusou o anterior executivo de António Costa de ser “absolutamente irresponsável” e de querer “hipotecar o futuro de quem, legitimamente, a seguir devia governar”.

Tendo em conta o caso da descida do IRS, em que o PS apresentou uma proposta, que foi aprovada, que reduz a cobrança do imposto em mais cerca de 350 milhões de euros do que os valores actuais (sensivelmente a mesma quantia que o Governo, mas com uma distribuição diferente), e o da abolição das portagens (que o Chega vai ajudar o PS a aprovar esta quinta-feira), o social-democrata Hugo Soares afirmou ainda que os socialistas estão “num afã eleitoralista sem precedentes e de uma irresponsabilidade a toda a prova” ao apresentarem no Parlamento projectos de lei que acarretam aumento de despesa para o OE2024 sobre matérias que o PS poderia ter resolvido nos últimos oito anos.

Actualizada com mais informação