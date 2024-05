Sexta na TV: 107 Mães atrás das grades e uma família norte-coreana em fuga

CINEMA

Julie & Julia

AXN Movies, 21h10

Nos finais dos anos 1940, Julia Child editou um livro de gastronomia que se transformou num fenómeno de popularidade nos EUA. Décadas mais tarde, em Nova Iorque, Julie Powell está em crise e, ao encontrar o famoso livro, decide iniciar o projecto Julie/Julia: num ano, vai testar as 524 receitas e publicar o resultado num blogue. Realizado por Nora Ephron e protagonizado por Amy Adams e Meryl Streep (que, por este papel, foi mais uma vez nomeada para o Óscar de melhor actriz), o filme inspira-se na autobiografia de Powell.

Bilhete para o Paraíso

TVCine Top, 21h30

Num regresso às comédias românticas com grandes estrelas de cinema, Julia Roberts e George Clooney protagonizam este filme de Ol Parker, o realizador de Mamma Mia! Here We Go Again. Encarnam dois pais divorciados que viajam até Bali, na Indonésia, onde a filha de ambos planeia casar-se com um homem que acabou de conhecer. Estão determinados a impedir que ela cometa o mesmo erro que eles cometeram.

Turtles All the Way Down

HBO Max, streaming

Estreia. Em 2017, John Green, autor de A Culpa é das Estrelas e outros romances para jovens adultos, publicou o seu quinto livro escrito sozinho. É a história de Aza, uma estudante de liceu com perturbação obsessivo-compulsiva e ansiedade que vai atrás de um multimilionário que fugiu que era vizinho do seu defunto pai. Esta é a adaptação cinematográfica, realizada por Hannah Marks, com Isabel Merced no papel principal. Vai directamente para HBO Max, sem passar pelas salas de cinema.

107 Mães

RTP2, 22h54

Realizado pelo eslovaco Peter Kerekes, segundo um argumento seu e de Ivan Ostrochovsky (premiado na secção Horizontes do Festival de Veneza, em 2021), passa-se no interior de uma prisão feminina de Odessa, na Ucrânia. Detém-se sobre histórias de 107 mulheres que representam o(s) significado(s) da maternidade atrás das grades, num lugar onde se pode entrar grávida mas só se pode ficar com os filhos até terem três anos.

Candidato da Eslováquia à nomeação para melhor filme internacional na 94.ª edição dos Óscares, o filme marca a estreia de Kerekes, realizador com caminho trilhado como documentarista, na ficção. Tem a forma de um docudrama com ligação directa à realidade: resulta do tempo que ele passou na penitenciária a recolher entrevistas e contém dramatizações em muitos casos assumidas pelas próprias reclusas.

DOCUMENTÁRIOS

O Irão Visto do Céu

RTP2, 20h37

Entre paisagens naturais e humanas, que vão das imponentes montanhas aos desertos áridos, passando pelas cidades e pelos marcos históricos que foram berço de toda uma civilização, a minissérie documental “mostra um caleidoscópio do Irão de hoje”. É composta por dois episódios, com continuação na segunda-feira.

Para Além da Utopia

TVCine Edition, 22h

Vencedor do Prémio do Público para melhor documentário no festival norte-americano de Sundance, onde se estreou em 2023, oferece um vislumbre raro da vida na Coreia do Norte, no que ela tem de mais claustrofóbico e aflitivo para os que querem escapar do país mais fechado do mundo. É realizado por Madeleine Gavin, a partir de imagens captadas pela sua equipa, por uma rede clandestina e por uma família de desertores que arrisca tudo para fugir.

Pela frente têm caminhos tortuosos por entre florestas, montanhas e a ganância dos que se aproveitam da situação. Não sabem bem o que vão encontrar do outro lado da fronteira. Sabem que correm perigo de morte. Cresceram de mentes lavadas pelo postal do suposto paraíso propagandeado pelo “líder supremo”. Mas sentem a urgência de fugir às torturas, prisões e execuções, à probabilidade de serem desterrados ou enviados para campos de trabalho, ao controlo até do pensamento, à mão-de-ferro de um estado totalitário e opressivo, disfarçado de utopia e heroísmo.

O documentário mostra também os esforços de um pároco investido numa empreitada perigosa: ajudar a fugir, resgatar vítimas e reunir famílias separadas pelo regime de Kim Jong-un.

MÚSICA

The Gift - Coral ao Vivo no Coliseu de Lisboa

RTP1, 22h42

“Uma experiência imersiva e sensorial” que tem “como único resultado a euforia”. Foi com estas palavras que a banda de Alcobaça convidou os fãs para o concerto no Coliseu dos Recreios de Lisboa, a 18 de Novembro de 2023, que ficou de lotação esgotada para assistir ao ponto alto da digressão motivada pelo álbum Coral (2022).

Ambicioso e “fora do universo estético habitual” dos The Gift, o disco rege-se por um conceito e movimento específico: abre num adágio, fecha em andantino e assenta na ligação às 48 vozes do coro austríaco com que gravaram em Viena – e que replicaram ao vivo. Esse concerto foi gravado pela RTP e é transmitido esta noite.