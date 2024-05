25 de Novembro: usos e abusos da História

Nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril regressou a polémica sobre o 25 de Novembro. Os partidos à direita (CDS, IL e Chega) centraram-se no 25 de Novembro e defenderam a inclusão da data nas comemorações oficiais. Nuno Melo, ministro da Defesa, tinha ido mais longe: com o sentido de Estado que se lhe conhece, tinha anunciado num congresso partidário uma medida do Governo – a criação de uma comissão comemorativa dos 50 anos do 25 de Novembro. Recorde-se que na legislatura anterior os partidos políticos, incluindo o PS, tinham acordado na Assembleia da República, deixar o 25 de Novembro fora das comemorações oficias, sob o pretexto de não haver “uma leitura consensual”. O presidente do Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, com o sentido institucional e o bom senso que o caracteriza, já disse que “os dois momentos devem ser assinalados”.

