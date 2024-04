Sondagem: metade não acredita que Governo dure mais de um ano

A maioria dos portugueses não acredita que o Executivo encabeçado por Luís Montenegro dure mais de um ano, é o que diz o barómetro mensal da Intercampus para o Negócios, CMTV e Correio da Manhã. De acordo com a sondagem, divulgada esta terça-feira, pelo Negócios, 26,1% dos inquiridos vê o Governo durar menos de um ano e 25,8% considera que pode persistir "cerca de um ano".

Dos 615 inquiridos, só 14% acredita que o Executivo da Aliança Democrática (AD) pode chegar ao fim dos quatro anos de legislatura. 16,7% aponta para uma duração de menos de dois anos e 4,8% defende que o Governo pode durar mais de dois anos mas sem completar o mandato.

Os jovens entre os 18 e os 34 anos são os que mais confiam na durabilidade do Governo, com 21,1% dos inquiridos desta faixa etária a considerarem possível que o Governo aguente os quatro anos. Os sondados acima dos 55 anos têm a opinião contrária: 56,9% entende que o Governo pode durar até um ano.

António Costa recebe a preferência dos que participaram na sondagem, já que 48,8% indica que era melhor primeiro-ministro do que o actual líder do Executivo. 36,7% escolhe Luís Montenegro como melhor chefe de Governo. O antigo secretário-geral do PS recolhe apoio sobretudo nas classes sociais mais altas, onde 57,9% o prefere, contrastando com os 27,8% que optam por Montenegro. 0,8% defende que o socialista e o social-democrata desempenham o papel de igual forma.

Já a qualidade dos dois Governos dividiu os inquiridos: 41,7% acha que o Governo em funções é pior do que o anterior, enquanto 40,5% escolhe o actual na comparação com o de António Costa. 3,6% acredita que são iguais e 14,2% opta por não fazer a distinção. O Executivo empossado reúne mais apoio junto dos homens - com 45% a preferirem o Governo de Montenegro - e dos jovens (53,9%), em particular no Norte (43%) e Algarve (51,9%).

43,5% considera que a posição tomada pela coligação que junta PSD e CDS de governar sozinha foi a melhor opção mas há quem prefira acordos entre a Aliança Democrática e outros partidos. 28,1% dos portugueses que participaram na sondagem indica que o Executivo se deve aliar aos socialistas, 18,3% escolhe uma aliança entre a AD e o Chega.