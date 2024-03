Governo de Montenegro enfrenta cinco obstáculos para sobreviver

À frente de um governo de maioria relativa, que deverá ser a indicação do Presidente da República, Luís Montenegro prepara-se para enfrentar a fragilidade parlamentar do PSD com “diálogo” e a expectativa de que o PS assuma as suas “responsabilidades” na Assembleia da República, mantendo o cordão sanitário ao Chega. É esta a posição da liderança social-democrata e que foi reforçada pelas declarações de Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, ao dizer que "a questão sobre quem vai apoiar [o governo] é da responsabilidade de outras pessoas: responsabilidade do PS, do Chega e de outros partidos".

