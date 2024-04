Chega trava PS nas portagens e ajuda Governo com recomendação de redução faseada

Proposta do PS prevê fim da cobrança de portagens nas ex-Scuts. Proposta do Chega vai ao encontro da que é apresentada pela AD.

À partida, a questão da abolição das portagens proposta pela esquerda não se vai transformar num segundo capítulo da saga do IRS. O PS marcou para esta quinta-feira a discussão do seu projecto de lei que acaba com a cobrança de portagens nas ex-Scut para pressionar o Governo, mas desta vez não terá o apoio do Chega para conseguir fazer passar a proposta. O partido de André Ventura segue o caminho do PSD e do CDS-PP (que apresentam um diploma conjunto) e também da IL, de apenas recomendar ao Governo de Luís Montenegro que estude e concretize um calendário de redução faseada das portagens até à sua abolição. Porém, divergem na velocidade.