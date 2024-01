PS quer ex-SCUT grátis, cortar IVA da luz e filhos de idosos fora do cálculo do CSI

Pedro Nuno Santos fez as primeiras promessas eleitorais para idosos, famílias, empresas e interior do país. Mas não se comprometeu com calendários.

O líder do PS anunciou neste sábado quatro promessas eleitorais sem, no entanto, avançar com qualquer calendário para as pôr em prática: eliminação de portagens em algumas auto-estradas do interior e Algarve, IVA a 6% na electricidade para consumos até 200 kw mensais, deixar de considerar os rendimentos dos filhos no cálculo do complemento solidário para idosos (CSI) e reduzir em 20% as tributações autónomas sobre viaturas em sede de IRC para empresas.