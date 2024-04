Auchan conclui aquisição da Dia em Portugal e investe 100 milhões no Minipreço

A Auchan Portugal concluiu a aquisição do grupo Dia em território nacional, depois da não-oposição da Autoridade da Concorrência e vai investir 100 milhões de euros na modernização das lojas Minipreço, adiantou hoje a empresa.

Num comunicado, a Auchan revelou que "concluiu o negócio de aquisição de 100% da operação do grupo Dia, em Portugal, após o parecer de não-oposição da Autoridade da Concorrência", sendo que o acordo permitiu que "aumentasse o seu número de lojas de 100 para 583 e passasse a integrar no seu portefólio 30 gasolineiras, 4 armazéns e uma loja digital".

Esta transacção, lembrou, envolveu "um investimento de 155 milhões de euros" e prevê, ainda, "100 milhões de euros para investir em desenvolvimento e modernização das lojas Minipreço, no decorrer dos próximos três anos", revelou.

Segundo o grupo, este negócio vai resultar numa equipa de mais de 11.000 colaboradores "e permite reforçar a posição da Auchan no formato de proximidade" contando com a insígnias Minipreço em todo o país e "apostar no franchising".

A Auchan disse ainda que, "numa primeira fase, as duas empresas continuarão a funcionar normalmente e em paralelo e a manter os mesmos pontos de contacto", com uma "integração de novos sistemas e políticas e as alterações de marca" gradual. Pedro Cid, director-geral da Auchan Retail Portugal, disse, citado na mesma nota, que "esta aquisição é uma forte aposta da Auchan que junta a sua experiência de hipermercados com o segmento de proximidade e franchising".

Em 3 de Agosto de 2023, a Auchan Portugal e o grupo Dia anunciaram ter chegado a acordo para a aquisição, pela primeira, de toda a operação do segundo em Portugal. Num comunicado conjunto então divulgado, a Auchan Retail e o grupo Dia informaram que o acordo previa a aquisição das 489 lojas Minipreço e Mais Perto existentes em Portugal, permitindo à Auchan reforçar o posicionamento no sector e ampliar a rede de lojas no mercado de proximidade e franchising.

Já o grupo Dia, com esta operação, sai do mercado português para centrar esforços na sua estratégia - a distribuição alimentar de proximidade - nos mercados que são mais relevantes para o seu negócio.

A Auchan Portugal é a subsidiária portuguesa da Auchan Retail International, grupo multinacional francês principalmente activo na distribuição retalhista de produtos alimentares e outros bens de consumo diário controlada exclusivamente pela ELO, S.A..