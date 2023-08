Auchan Portugal compra supermercados Minipreço por 155 milhões de euros

Negócio envolve as 489 lojas das marcas Minipreço e Mais Perto e três armazéns. Grupo Dia sai do sector da distribuição em Portugal.

A Auchan Portugal anunciou esta quinta-feira a aquisição de toda a operação do grupo Dia em Portugal, um negócio que envolve 155 milhões de euros. Com esta venda, o grupo espanhol sai do mercado de retalho português.

A aquisição inclui os 489 supermercados da insígnia Minipreço e Mais Perto, até agora detidas directamente pela Dia ou em regime de franchising, três armazéns, e contratos, licenças e activos necessários para a operação, lê-se num comunicado conjunto.

A transacção, que reforça a presença da Auchan em Portugal, até agora mais focado em hipermercados, ainda está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência.

“O acordo entre a Auchan e a Dia estabelece a integração dos 2650 colaboradores do Minipreço e prevê o reforço da posição da Auchan no formato de proximidade, graças à grande capilaridade da insígnia Minipreço em todo o país”, refere-se no comunicado.

Já o grupo Dia, que iniciou actividade em Portugal em 1993, justifica “a aposta em sair deste mercado [Portugal] para se centrar no seu foco estratégico, a distribuição alimentar de proximidade, nos países onde tem uma posição de relevância que lhe permita estabelecer a sua proposta de valor com a ambição de ser a loja de bairro e online favorita dos clientes”.

Nos últimos anos, a Dia tem passado por dificuldades financeiras, tendo evitado a insolvência em 2019, através do reforço da posição accionista do empresário de origem russa Mikhail Fridman, actualmente maioritário, e de um acordo com os bancos.

“Como demonstram os resultados, entramos numa fase de consolidação do crescimento e o nosso objectivo é que a Dia se concentre nos países onde tem potencial de crescimento. Para isso é necessário enfrentar o cenário actual e simplificar o perímetro do Grupo Dia”, explica Martín Tolcachir, presidente executivo do grupo, na informação divulgada.

Martín Tolcachir acrescenta que a decisão de vender o negócio em Portugal “não foi fácil”, mas é a acertada”, adiantando que o objectivo é "crescer com uma única insígnia, Dia”.

Auchan aposta no franchising

Citado igualmente no comunicado, o Diretor-Geral da Auchan Retail Portugal, Pedro Cid, avança que “a aquisição representa uma forte aposta da Auchan, ao juntar a sua experiência de mais de 50 anos de hipermercados em Portugal ao segmento de proximidade e também ao modelo de franchising, que é um dos pontos fortes do Minipreço”.

“O cliente terá uma proposta completa e próxima, em todos os canais e serviços, com uma oferta variada, com forte aposta nos produtos frescos, na saúde, no preço e em todas as soluções para o dia-a-dia das famílias portuguesas”, acrescenta.