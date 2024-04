Quarta na TV: Shardlake, futebol e maratonas para o feriado

CINEMA

O Homem Que Veio do Futuro

AXN, 13h18

O imaginário do Planeta dos Macacos – a saga cinematográfica baseada no romance de ficção sci-fi de Pierre Boulle, que está prestes a ganhar novo capítulo com a estreia iminente de O Reino do Planeta dos Macacos – inspira uma maratona para este feriado.

A inauguração cabe à adaptação original, O Homem Que Veio do Futuro, realizada por Franklin Schaffner em 1968. Depois, vêm os filmes que se seguiram na época: O Segredo do Planeta dos Macacos (1970), Fuga do Planeta dos Macacos (1971), A Conquista do Planeta dos Macacos (1972) e Batalha pelo Planeta dos Macacos (1973). O especial é rematado, às 22h, pelos bem mais recentes Planeta dos Macacos: A Origem (2011) e Planeta dos Macacos: A Revolta (2014).

O Hobbit: Uma Viagem Inesperada

Star Movies, 16h06

Treze anões procuram o tesouro guardado pelo dragão Smaug, no coração da Montanha Solitária. Com eles vai Bilbo, um hobbit que há-de passar provações que o farão revelar uma coragem capaz de mudar o destino da Terra Média.

Realizado por Peter Jackson e nomeado para três Óscares, este é o primeiro dos três filmes que adaptam ao cinema a façanha de Bilbo Baggins, narrada no livro O Hobbit, de J. R. R. Tolkien. Os outros capítulos passam logo a seguir: A Desolação de Smaug e A Batalha dos Cinco Exércitos.

O Grande Peixe

AXN Movies, 21h10

Adaptado do romance de Daniel Wallace e realizado por Tim Burton, centra-se em Edward Bloom (Ewan McGregor/Albert Finney), que passou a vida a relatar as viagens fantásticas que fez pelo mundo. Apenas uma pessoa nunca se deixou seduzir por essas histórias: Will, o seu filho (Billy Crudup). Mesmo assim, quando Edward adoece, ele inicia uma compilação das histórias do pai. A banda sonora do filme, composta por Danny Elfman, foi nomeada para o Óscar.

SÉRIE

Shardlake

Disney+, streaming

Estreia. Passada na Inglaterra dos Tudor, há quase cinco séculos, esta série de época adapta à televisão a colecção de policiais históricos escrita por C. J. Sansom. Arthur Hughes assume o papel titular, o do advogado Matthew Shardlake, que é contratado para investigar uma morte suspeita por Thomas Cromwell (Sean Bean), ministro de Henrique VIII.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves entrevista o fotojornalista João Pina no momento em que acaba de chegar às bancas Tarrafal, livro em que junta a sua visão contemporânea de Cabo Verde e os retratos de presos políticos africanos com as imagens captadas em duas viagens dos bisavôs ao campo de concentração onde o seu avô esteve preso – um raro registo visual de prisioneiros daquela que foi a mais implacável prisão do Estado Novo.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Benfica

SIC, 17h40

Ligação directa ao Estádio do Restelo (Lisboa), onde as equipas femininas do Sporting e do Benfica se defrontam na final da Taça da Liga. O jogo é arbitrado por Sara Pereira Alves.

Futebol: Borussia Dortmund x Paris Saint-Germain

TVI, 19h50

Directo. Os alemães do Borussia Dortmund e os franceses do Paris Saint-Germain encontram-se em casa dos primeiros, na primeira mão desta meia-final da Liga dos Campeões. O inglês Anthony Taylor lidera a equipa de arbitragem. O reencontro dos dois clubes está marcado para 7 de Maio, no Parque dos Príncipes.

INFANTIL

Teen Titans, Go! O Filme (VP)

Panda Kids, 13h30

Ao perceberem que já todos os super-heróis têm o seu próprio filme, Robin, Cyborg, Starfire, Raven e Beast Boy sentem que também eles se têm de tornar superestrelas de cinema. Por isso, partem para Hollywood, onde tencionam encontrar o realizador apropriado. É então que se cruzam com um perigoso supervilão com planos terríveis para dominar o mundo.

Esta transposição para o grande ecrã da série animada da Cartoon Network – por sua vez, uma adaptação da banda desenhada da DC Comics – chegou aos cinemas em 2018, realizada por Aaron Horvath e Peter Rida Michail.